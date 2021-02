Lutte contre les attaques du loup – Une association cherche des bénévoles pour effrayer le loup la nuit Inspiré d’une idée française, l’Organisation pour la protection des alpages veut venir en aide aux éleveurs grâce à une surveillance nocturne dissuasive pour le prédateur. Lucie Monnat

Le Valais compte actuellement au moins 30 loups, qui peuvent manifester leur présence à n’importe quel moment sur l’ensemble du territoire. Keystone

Vous ne savez que faire cet été? Pourquoi ne pas passer vos nuits à la belle étoile en Valais, en compagnie des moutons, lunettes nocturnes sur le nez, à l’affût d’un loup affamé? C’est la très sérieuse proposition de la toute nouvelle association Oppal (Organisation pour la protection des alpages). Créée par «quatre passionnés de l’agriculture et l’univers animalier sauvage», l’Oppal souhaite recruter des bénévoles pour prêter main-forte aux éleveurs luttant contre les assauts du loup. «Le but est de leur proposer une aide concrète, explique Isabelle Germanier, responsable Oppal et Groupe loup Suisse romande. Il y a beaucoup de parlementations politiques, mais rien ne se passe sur le terrain.»