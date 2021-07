Le plat de l’été (2/10) – Une assiette de spaghettis au nom du père Dario Fantauzzo, le clandestin devenu un golden boy du goût, est un homme pressé qui vante les vertus de la lenteur. Fedele Mendicino

Dario Fantauzzo: «Je vous prépare un mets qui me rappelle mon père disparu en 2016 à 63 ans.» STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Été 1987 sur une plage sicilienne, non loin de Palerme. Dario Fantauzzo a 6 ans. Il vient de harponner un poulpe et le ramène très fier à Rosalia, sa mère, une belle femme aux cheveux noirs comme des olives. Des années plus tard, après bien d’autres pêches miraculeuses, elle dira de son fils devenu une sorte de golden boy de la restauration à Genève: «Toi, quand tu rentres dans la mer avec un pantalon, tu en ressors les poches pleines de poissons.»

Patron de trois établissements en ville (Dario’s, Karne et Calia), Dario Fantauzzo, 40 ans, se ressource chez lui, dans la campagne genevoise. À l’extérieur, il a planté un olivier, un laurier-rose et trois citronniers pour lui rappeler son pays: «J’ai besoin de ce lien.» Pas étonnant que son garage abrite des bolides transalpins et une Fiat Topolino des années 1950. Il s’agite dans un salon qui lui ressemble: meublé avec goût, rutilant et ordonné. Il agrippe soudain des ciseaux et enlève deux feuilles séchées au pied d’une plante verte. «Oui, je suis maniaque.»