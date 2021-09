Exposition au Musée d’ethnographie – Une artiste du Grand-Nord installe à Genève ses œuvres de combat Máret Ánne Sara lutte pour préserver les droits de son peuple, les Samis. Portrait. Pascale Zimmermann Corpataux

Máret Ánne Sara a créé pour le MEG une sculpture intrigante: recyclant des chaussures de son père en peau de renne, elle en a fait une coiffe, «pour nous inciter à reconnecter notre tête avec la terre qui nous porte». © Steeve Iuncker-Gomez

Frissonnante, elle se calfeutre dans un épais manteau de laine, un gros châle enroulé autour de son cou. Máret Ánne Sara a beau vivre à Guovdageaidnu, dans le Grand-Nord, elle trouve qu’on gèle au MEG en cette fin d’après-midi du 22 septembre. L’artiste samie de 38 ans, très connue en Scandinavie pour ses œuvres coup de poing et ses actions spectaculaires devant les tribunaux et le parlement norvégiens, a investi la nouvelle exposition du Musée d’ethnographie de Genève (MEG), «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», ouverte au public jusqu’à l’été 2022. Elle anime de ses créations trois espaces dans cette installation qui traite des atteintes faites à l’environnement dans les régions habitées par des peuples autochtones dont on bafoue les droits et des savoir-faire qu’ils ont développés pour survivre.