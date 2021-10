Reportage nocturne – Une armée de vibreurs en surface sillonne chaque nuit notre canton La vaste campagne de prospection géothermique, pilotée par l’État et les SIG, bat son plein, entre ville et quartiers résidentiels. Récit vibrant. Thierry Mertenat

La flotte des camions vibreurs comporte trois tailles, le mini-vibro, le moyen (sur l’image) et un gros transporteur, utilisé notamment dans les zones sans habitations comme à l’aéroport. MAGALI GIRARDIN

Pour résumer d’une phrase leur mission nocturne, ils lancent avec leur voix de plein air: «Cette nuit, on part vibrer en campagne, avant de revenir en ville au petit matin.» Une armée de vibreurs, donc. Du lourd au ras du bitume. En convoi serré.

Trois véhicules. Un pick-up, appelé «rabbit», roule en tête de colonne. Il ouvre le chemin pour le camion-vibreur qui le suit et le domine, au volume et au bruit (moteur diesel à 3000 tours). À l’arrière, un engin assurant la sécurité de l’ensemble. À son bord, des régulateurs de trafic, des hommes et des femmes à pied chargés d’encadrer ce chantier mobile qui se déplace à la fois vite et lentement.