Santé et technologie – Une application pour soignants primée Les HUG et l’UNIGE ont distingué un système mobile qui liste les patients pris en charge. Sophie Simon

L’application «Patients In My Pockets» permet aux infirmières et aux infirmiers d’accéder aux informations de leurs patients depuis leur smartphone. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«PIMP my HUG». Avec un tel nom de baptême, l’application mobile ne pouvait que remporter le Prix 2021 de l’innovation, décerné par les Hôpitaux universitaires et l’Université de Genève. Ce système, dont l’acronyme signifie «Patients In My Pocket», permettrait d’améliorer l’efficacité des équipes soignantes. En effet, il offre à chaque membre une «liste ciblée et actualisée des patients à sa charge, un accès direct aux résultats de laboratoire et d’imagerie, tout en connectant automatiquement les soignants en charge des mêmes

patients au travers d’une messagerie instantanée», comme le décrit un communiqué. Des études préliminaires auraient démontré «un avantage substantiel grâce à son utilisation».

Deux autres primés

À l’occasion de la Journée de l’innovation, qui permet de faire connaître les découvertes effectuées aux HUG et à l’UNIGE au secteur industriel et au grand public, d’autres prix ont été remis parmi les 21 projets retenus. Deux «trophées» ont récompensé, d’une part, le projet «Producing My Own Therapy» – une technologie d’encapsulation cellulaire (ECT) qui repose sur l’implantation de cellules modifiées dans une capsule semi-perméable, implantée de manière sous-cutanée et permettant la sécrétion d’une protéine thérapeutique.

Et, d’autre part, «TeamVision for Healthcare», un logiciel d’analyse comportementale, pour entraîner les équipes à identifier et anticiper les situations à risque d’erreur médicale. Grâce à l’intelligence artificielle, il analyse la coordination et l’interaction au sein d’une équipe. Ce projet a également reçu le Prix Start-up, offert par les incubateurs partenaires Geneus & Fongit.

Enfin, un projet présenté par un patient, en association avec son ergothérapeute et sa proche aidante, a reçu une mention spéciale du jury.

Un développement international n’est pas exclu puisque les projets gagnants des Journées de l’innovation, organisées localement, sont présentés en compétition dans le cadre de la Global Healthcare Innovation Academy bisannuelle.

