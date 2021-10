Solution – Une application pour aider les seniors «Genève en poche», la plateforme de la Ville de Genève, veut aider les personnes âgées à lutter contre l’isolement et la fracture numérique. Léa Frischknecht

De nombreuses informations peuvent être trouvées depuis l’interface de l’application «Genève en poche», destinée aux seniors. Lucien FORTUNATI

Le problème Afficher plus Selon Christina Kitsos, conseillère administrative chargée de la Cohésion sociale et de la Solidarité en Ville de Genève, près de 25% des personnes âgées de plus de 65 ans ne maîtrisent pas l’usage des outils numériques. Une fracture réelle, accentuée par la solitude des seniors provoquée par la pandémie.

Le 1er octobre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, la Ville de Genève a lancé une toute nouvelle application destinée aux seniors. «Genève en poche» a été développée par la Direction des systèmes d’information après un processus participatif incluant divers acteurs tels que Pro Senectute, l’Hospice général ou l’IMAD. Le but? Répondre au mieux aux besoins des personnes âgées via une plateforme qui regroupe un maximum d’informations.

Avec une interface relativement simple, aux icônes colorées, l’application se veut intuitive. Elle propose notamment un agenda des événements, des informations sur la vie pratique ainsi que des liens vers diverses prestations en ligne telles que l’achat d’une carte journalière CFF, le débarras d’un objet encombrant ou la location d’une salle communale. On y trouve également des indications relatives à la santé des seniors, la biodiversité ou les bibliothèques de la Ville.

Éviter une fracture numérique

«Avec cette application, nous souhaitons éviter que certaines personnes se sentent exclues de la société actuelle, qui est de plus en plus numérisée», commente Christina Kitsos. La conseillère administrative chargée de la Cohésion sociale et de la Solidarité rappelle que si les jeunes retraités sont aujourd’hui souvent familiers avec les outils numériques, ce n’est pas toujours le cas des octogénaires. «Beaucoup ont des craintes, pensent que c’est trop difficile ou trop cher. C’est notre rôle de les accompagner.»

«Bien sûr, cela ne remplacera pas les contacts humains. Mais c’est un moyen de rester connecté avec sa famille, par exemple.» Christina Kitsos, conseillère administrative chargée de la Cohésion sociale et de la Solidarité

Ainsi, la Ville de Genève a mis en place des ateliers visant à former les personnes âgées qui désirent apprivoiser l’application. «Les premiers cours ont eu lieu vendredi 1er octobre et les retours que nous avons eus sont très positifs», se réjouit Christina Kitsos. Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de la Ville qui organise déjà un certain nombre d’ateliers de formation sur les outils numériques. Le programme est large, de la découverte de l’informatique à l’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette. Les dates de ces cours se trouvent d’ailleurs sur «Genève en poche».

Un magazine a également été édité pour la sortie de l’application. Distribué à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans en ville de Genève, il regroupe les informations nécessaires au téléchargement de l’application, ainsi que des questions plus globales liées au numérique. «Il y a notamment des explications sur les codes QR car nous avons constaté que c’est un sujet qui angoisse beaucoup de seniors», explique Christina Kitsos.

Lutter contre l’isolement

Si la pandémie a accéléré le basculement de nos activités en ligne, elle a également plongé bien des personnes âgées dans l’isolement. Pour la conseillère administrative chargée de la Cohésion sociale, une bonne base de connaissance des outils numériques permet de lutter contre la solitude. «Bien sûr, cela ne remplacera pas les contacts humains. Mais c’est un moyen de rester connecté avec sa famille, par exemple.»

Pas question toutefois d’isoler les personnes âgées derrière un écran. En proposant un agenda des divers événements, ateliers et conférences, Christina Kitsos espère que «Genève en poche» permettra aux personnes âgées de sortir et de faire de nouvelles rencontres.

Évolutive, l’application de la Ville de Genève devrait changer au fil des retours des usagers. Développée pour les seniors dans un premier temps, elle devrait, à long terme, viser tous les publics avec des informations centrées sur les besoins de chacun.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel.

