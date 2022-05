Ville de Genève – Une application permet de signaler le harcèlement de rue «Genève en poche» est mise à jour en intégrant de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles la possibilité d’alerter la police municipale en cas de harcèlement. Théo Allegrezza

Image d’illustration d’une action du Parlement des jeunes en 2016 sur la plaine de Plainpalais. LAURENT GUIRAUD

Lancée en automne 2021 pour tenter de répondre aux besoins des personnes âgées, l’application pour smartphone «Genève en poche» s’étoffe. «En plus de consulter les événements culturels, sportifs et de loisirs, et de profiter d’un accès simplifié aux démarches et aux actualités, le public pourra découvrir des balades valorisant le patrimoine naturel ou culturel», a annoncé lundi la Ville dans un communiqué. Mais surtout, l’application intègre désormais un dispositif pour lutter contre le harcèlement de rue, à l’image de celui lancé avec succès à Lausanne en 2019.