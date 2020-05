Covid-19 – Une appli pour les restos et les clients Hotelpro4u et SwissHelios Sàrl ont mis en place une application pour faciliter cette tâche aux restaurants et leurs clients.

Un employé nettoie la table d’un restaurant. (Photo KEYSTONE)

À la fin de la semaine passée, le Conseil fédéral a défini les conditions dans lesquelles des restaurants pourraient ouvrir leurs portes. La notion de tenir un registre des clients a été largement débattue ces derniers jours. Finalement, le Conseil fédéral recommande cette mesure mais ne la rend pas obligatoire.

Hotelpro4u et SwissHelios Sàrl ont mis en place une application pour faciliter cette tâche aux restaurants et leurs clients. D'autres entreprises pourraient également en profiter.

La conception de cette application a été faite dans le plus grand respect de l'utilisation des données personnelles, conformément à la loi fédérale 235.1 du 19 juin 1992 sur la protection des données. La mise en place d'un modèle de blockchain garantit l'accès aux données uniquement aux services cantonaux de la santé.

Le client télécharge l'application CovidPass et enregistre ses informations sur son téléphone portable qui sera transformé en un code QR crypté sécurisé. Ses données personnelles restent sur son téléphone.

Clé sécurisée

Le propriétaire du restaurant télécharge l'application GastroCovid et enregistre les informations de son restaurant, définissant un compte qui peut être utilisé par les serveurs autorisés via une connexion sécurisée. Ces derniers peuvent scanner le QR Code du client ou entrer manuellement les informations du client. Les informations comprennent la date, l'heure, le numéro de table et le nom du serveur. Ces données ne sont pas accessibles par le propriétaire du restaurant. 14 jours après, ces données sont automatiquement détruites.

Le Service cantonal de la santé peut gérer une liste de personnes autorisées. Celles-ci, avec une clé sécurisée, peuvent alors vérifier les données du restaurant, en particulier lorsqu' un patient testé positif révèle qu'il est allé au restaurant pendant la phase contagieuse. Avec le nom de la personne, ils peuvent disposer des données nécessaires pour freiner la pandémie.

Pour les restaurants et les clients, le processus est rapide et facile. Ceci est décisif pour que les clients se fassent enregistrer afin d'éviter une reprise trop forte de la pandémie.

CovidPass et GastroCovid sont un bon exemple de la façon dont des PME suisses peuvent agir rapidement de manière créative dans des moments où la digitalisation d'un processus favorise notre sécurité à tous.

L'application sera disponible cette semaine sur l'Apple store and l'Android play store.

Information supplémentaire http://www.gastrocovid.ch NXP/ats