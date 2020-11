Croix Bleue – Une app empêche les mineurs d’acheter de l’alcool Vérifier l’âge d’un client est un problème récurrent pour les établissements qui vendent de l’alcool. La Croix Bleue veut aider via une app le personnel de contrôler l’âge des jeunes clients.

Une application devrait permettre une meilleure vérification de l'âge des acheteurs avant la vente d'alcool. KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

La Croix Bleue lance une application qui permet au personnel de la restauration et du commerce de vérifier facilement l’âge de ses jeunes clients désireux de consommer de l’alcool. Elle devrait permettre de réduire la marge d’erreur lors des contrôles.

La vérification de l’âge est un problème récurrent pour les établissements qui vendent de l’alcool, écrit la Croix Bleue jeudi dans un communiqué. Des erreurs sont régulièrement commises en raison de l’environnement mouvementé du personnel en charge de vérifier les pièces d’identité. L’application Jack ID-Scan développée en collaboration avec l’Administration fédérale des douanes devrait régler le problème.

Fonctionnement simple

Son fonctionnement est simple. Le personnel de vente scanne la pièce d’identité du client. Un résultat s’affiche ensuite selon un code couleurs. S’il est rouge, le client a moins de 16 ans et ne peut donc acheter aucune boisson alcoolisée.

En cas de résultat orange, cela signifie que le client a entre 16 et 18 ans et peut consommer des boissons fermentées comme la bière. Enfin, si le code est vert, le client a plus de 18 ans et n’est donc soumis à aucune restriction.

L’application est gratuite et téléchargeable via l’App Store et Google Play. La protection des données est garantie, selon ses créateurs.

ATS/NXP