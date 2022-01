Scrutin controversé – Une anti-IVG prend la tête du Parlement européen L’eurodéputée maltaise Roberta Metsola est critiquée pour son opposition à l’avortement. Elle est originaire du dernier pays européen où cet acte est encore considéré comme un crime. Yannick Van Der Schueren

La conservatrice maltaise Roberta Metsola a obtenu la majorité absolue dès le premier tour du scrutin ce mardi à Strasbourg. KEYSTONE

Simone Veil doit se retourner dans sa tombe. La conservatrice maltaise Roberta Metsola a été élue ce mardi présidente du Parlement européen, une fonction occupée il y a quarante ans par l’icône du droit à l’avortement entrée au Panthéon en 2018.

L’eurodéputée du Parti populaire européen (PPE, droite et centre droit) a obtenu la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, et ce, en dépit de ses positions anti-IVG qui ont suscité de nombreuses critiques. Elle succède à l’Italien David Sassoli, décédé le 11 janvier, et tiendra les rênes de l’institution jusqu’à l’été 2024.