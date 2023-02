Prévention communale – Une antenne de santé sexuelle voit le jour à Onex Cette permanence accueillera le public gratuitement deux demi-journées par semaine. Caroline Zumbach

Carole-Anne Kast, maire d’Onex, a inauguré lundi la première permanence sexuelle décentralisée. BASTIEN GALLAY

Jusqu’ici unique dans le canton, l’unité de santé sexuelle et planning familial de l’Hôpital a désormais une petite sœur. Située à Onex, une nouvelle antenne de santé sexuelle de proximité accueillera le public tous les lundis et mercredis de 15 h à 17 h 30; et cela dès le 20 février. Carole-Anne Kast, maire de cette Municipalité, nous explique pourquoi Onex fait office de précurseur.