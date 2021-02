Lausanne – Une antenne de l’état civil ouvre à la maternité du CHUV Afin de procéder plus rapidement à l’enregistrement des naissances, un officier d’état civil assurera une permanence deux demi-journées par semaine pour guider les parents dans les démarches à effectuer.

Une antenne de l’état civil s’est installée lundi à la maternité du CHUV. (Photo d’illustration) Keystone/Laurent Gillieron

Les jeunes parents pourront désormais plus facilement régler les formalités qui suivent la naissance d’un enfant. Depuis lundi, une antenne de l’état civil s’est installée à la maternité du CHUV. Deux demi-journées par semaine, elle renseigne sur les démarches et les documents à fournir.

À proximité du comptoir des admissions, un officier d’état civil assurera une permanence les lundis et jeudis de 9h à 13h, annonce lundi l’État de Vaud. Il guidera les parents et les équipes de la maternité dans les démarches, afin de procéder plus rapidement et efficacement à l’enregistrement des naissances.

Cette mesure s’inscrit dans une réorganisation destinée à renforcer l’accessibilité de l’état civil. Le CHUV accueille près de 40% des naissances du canton (37,5% en 2019). Avant même la naissance, les officiers d’état civil seront disponibles pour préparer l’inscription et indiquer quels documents sont nécessaires.

ATS