«Certaines annonces d’emploi en Suisse stipulent: «Permis de travail valide obligatoire» Puis-je quand même postuler?»

Réponse: En Suisse, un travailleur ayant la nationalité française ou européenne doit obtenir un permis de travail (Permis G pour les frontaliers). Ce permis s’obtient sur demande de l’employeur. Il est valable 5 ans, dans la mesure où l’on ne change pas d’employeur ou qu’on ne perd pas son emploi. Il n’est donc pas possible d’avoir un permis de travail valable pour un premier emploi en suisse ou lorsque l’on n’est pas en poste en Suisse.



Pourquoi trouve-t-on cette mention dans les annonces d’emploi?



Il est difficile de donner une explication exacte, car les causes peuvent être différentes en fonction des annonces: le plus souvent il s’agit d’une mauvaise interprétation de la validité du permis de travail par le recruteur, qui ne pense pas forcément que le permis est lié à l’employeur. Par ailleurs, certains valorisent une première expérience en Suisse, et exigent donc un permis de travail.



Quoi qu’il en soit, vous pouvez postuler à l’offre d’emploi, le plus important est que vous soyez éligible à un permis de travail. C’est votre employeur qui en fera la demande, et vous devrez terminer la démarche au centre de biométrie.



Il est important de noter que pour les contrats de moins d’un an, la durée du permis de travail G correspondra à la durée du contrat.



