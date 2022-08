L'entrée de l'UNI DUFOUR depuis la rue du Général Dufour. LUCIEN FORTUNATI

Genève, 19 août

En mars 2022, la Conférence universitaire des associations d’étudiant·e·x·s (CUAE) de l’Université de Genève publiait une annonce pour un poste de secrétaire permanent·e·x à 40%. Parmi les qualités requises du ou de la candidat·e·x, l’annonce stipulait qu’«en raison des statuts de la CUAE fixant la mixité au sein du secrétariat, seuls les dossiers d’hommes (ndlr: aucune mention des femmes dans cette annonce) ou de personnes non binaires seront retenus».

«Non-binaire» est un terme générique qui désigne les «identités de genre» possédées par des individus qui ne se sentent ni homme, ni femme. L’identité de genre, quant à elle, réfère au fort sentiment d’une personne d’être un homme, une femme, les deux à la fois ou d’un genre alternatif échappant à cette binarité. Elle désigne généralement quelque chose d’universel, inné et autoconféré par l’expérience subjective. En d’autres termes, un candidat peut se qualifier pour cette position de secrétaire s’il affirme être non-binaire, indépendamment de son sexe biologique.

Or, la non-binarité n’étant pas une catégorie matérielle ou une caractéristique observable, elle dépend de l’acceptation du fait que seule l’expérience intérieure du sujet détermine sa vraie identité. Le sexe biologique n’a aucune pertinence pour déterminer si une personne a le sentiment intime d’être – et donc est – un homme, une femme, les deux à la fois ou une des nombreuses alternatives disponibles dans le répertoire LGBTQIA+.

«Le seul moyen pour contourner cette impasse consiste à promouvoir non plus la mixité des sexes, mais la mixité des expériences subjectives.»

Il s’ensuit logiquement que la CUAE doit accepter la candidature d’une femme déclarant s’identifier comme homme ou comme non-binaire. La mixité entre les sexes ne peut pas être simultanément définie selon un critère biologique et selon un critère psychologique sans devenir incohérente: le premier définit une femme comme un humain adulte femelle, tandis que le second définit circulairement une femme comme une personne qui s’identifie femme. Le seul moyen pour contourner cette impasse, et accessoirement de respecter l’impératif d’inclusivité signalé par la graphie inclusive, consiste à promouvoir non plus la mixité des sexes, mais la mixité des expériences subjectives.

La bonne nouvelle est que reconnaître la non-binarité comme une catégorie valide dans la sélection d’un candidat ouvre de nouveaux horizons: la CUAE pourrait en effet n’abriter que des hommes ou que des femmes sans ne jamais contrevenir à son principe de mixité.

Espérons que cette saine logique sera embrassée par toutes les institutions cantonales qui s’inquiètent de la distribution statistique entre les… sexes? Le progrès a toujours du progrès à faire.

Olivier Moos, historien

