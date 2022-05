237 entreprises concernées – Une année record pour la promotion économique vaudoise Le Service de la promotion de l’innovation et de l’économie (SPEI) a soutenu ces sociétés avec des aides directes de 6,03 millions de francs. Un bilan dévoilé ce jeudi à Renens.

Philippe Leuba a vanté jeudi le dynamisme de l’économie vaudoise (photo d’archives). KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Le dynamisme économique vaudois ne faiblit pas. C’est ce qui ressort des résultats 2021 de la promotion économique dévoilés jeudi sur le site de Station R, incubateur de start-up basé à Renens.

À cela s’ajoutent des aides indirectes de près de 8 millions, versées notamment pour financer des infrastructures ou les implantations d’entreprises via Innovaud.

Signe de l’efficacité de la promotion économique vaudoise, l’effet de levier, soit le rapport entre l’argent versé par le canton et celui investi par les entreprises soutenues, a fortement progressé. Il s’est élevé à 3,41 (1 franc versé par l’État a généré pour 3.41 francs d’investissements privés), contre 2,77 en 2020 et 3,07 en 2019.

Pour le conseiller d’État Philippe Leuba, il s’agit du «meilleur baromètre», du «facteur clef» pour évaluer la promotion économique. Cet indicateur montre que l’argent public n’est pas destiné à «arroser» les entreprises, mais à «déclencher des investissements privés.»

Cheffe du SPEI, Andreane Jordan Meier a renchéri en expliquant que la «nette» hausse de l’effet de levier constituait «la preuve» du dynamisme économique vaudois, «un signe très fort que les entreprises croient en leur avenir.»

«Champion du monde» des brevets

Parmi les autres indicateurs favorables, Andreane Jordan Meier a remarqué que Vaud était «le champion du monde» du dépôt de brevets. Une affirmation étayée par des chiffres européens, dans lesquels la Suisse caracole en tête avec Vaud comme meilleur contributeur parmi les cantons.

Proportionnellement à la population, «Vaud est plus innovant que la Silicon Valley», a déclaré Philippe Leuba. «C’est une réalité dont les gens n’ont souvent pas conscience», a-t-il ajouté, vantant le «maillage étroit» entre hautes écoles, entreprises privées et impulsions de l’État.

Autre record enregistré en 2021, les start-up vaudoises ont levé 1,02 milliard de francs, dépassant pour la première fois la barre du milliard. «C’est colossal», a commenté Philippe Leuba.

Sociétés étrangères séduites

En matière d’implantations d’entreprises, 29 sociétés étrangères provenant de 13 pays, et dont les perspectives dépassent les 500 emplois créés à cinq ans, se sont installées en 2021 sur sol vaudois.

Après un tassement dû à la pandémie, ces chiffres sont repartis à la hausse. Et ils ne devraient pas faiblir ces prochaines années, en dépit des troubles à l’international, à commencer par la guerre en Ukraine.

«Avec sa stabilité, la Suisse demeure un pays refuge en matière économique et d’innovation», a souligné Patrick Barbey, directeur d’Innovaud. Les compétences des travailleurs helvétiques sont aussi de plus en plus recherchées. «Les entreprises savent qu’elles vont trouver ici les talents nécessaires», a-t-il ajouté.

Renforcer l’industrie

Ces prochaines années, Vaud continuera de miser sur ses secteurs de prédilection: santé, alimentation, économie numérique, sport ou encore robotique.

Le canton veillera aussi à ne pas miser uniquement sur le tertiaire, mais à se diversifier. Il s’agira alors de «renforcer le pôle industriel qui est le secteur qui crée le plus d’emplois», a souligné Andreane Jordan Meier.

ATS

