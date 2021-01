Encre bleue – Une année en bonne santé! Julie

CHRIS BLASER

Les derniers jours de l’an trépassé, je me suis emmêlé les pinceaux… Entre les jours fériés et ceux de la parution de la Julie, 2020 s’est terminée en queue de poisson: j’ai totalement zappé les bons vœux à vous souhaiter pour la nouvelle année! C’était pourtant le truc à ne pas rater, compte tenu des circonstances…

Et voilà, nous sommes déjà dans l’an neuf! Hormis quelques sapins secs échoués çà et là dans les rues, rien n’a visiblement changé, en ce début 2021.

Qu’importe, souhaitons-nous une année meilleure que la précédente, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Une année plus clémente, plus souriante, toutes lèvres dehors, avec du boulot assuré dans tous les secteurs économiques pour avoir de quoi tourner, manger et se loger. Une année où l’on se serrera un peu plus dans les bras. Une année en bonne santé!