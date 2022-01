Futures sorties cinéma – Une année dopée aux blockbusters

Chaque année, on nous promet une saison cinéma qui va tout déchirer. Si les films événements ne manquent pas, encore faut-il qu’ils parviennent à bousculer le box-office. Ce qui n’est pas toujours le cas. Les exemples récents de «West Side Story» revu par Spielberg et de «Matrix : Resurrections», quatrième opus d’une saga qui ne veut pas s’arrêter, sont là pour nous le rappeler.

Résultats très en-dessous des prévisions et des espoirs, là où «No Time to Die», le dernier James Bond, «Spider-Man : No Way Home», et, plus surprenant, le polar de Ridley Scott sur la mode, «House of Gucci», ont tous cassé la baraque, laissant sur le carreau tous leurs concurrents.