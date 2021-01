Bienne (BE) – Une altercation entre plusieurs personnes fait un blessé Une personne a été blessée lundi soir lors d’une altercation entre plusieurs individus, à Bienne (BE). La police est à la recherche de témoins.

La police a interpellé sept personnes après cette altercation. Police cantonale bernoise/Adrian Moser

Lundi, peu avant minuit, une altercation a eu lieu entre plusieurs personnes au centre-ville de Bienne (BE). Arrivés sur place, les policiers ont trouvé à la hauteur du rond-point «Rue de Morat – Rue des Marchandise» un homme à terre, blessé à une main. L’individu a été conduit à l’hôpital, selon un communiqué de la police cantonale bernoise.

Les policiers ont pu interpeller sept personnes. Celles-ci ont été arrêtées et emmenées au poste de police pour les besoins de l’enquête. Selon les premiers éléments, cette altercation a éclaté et impliqué plusieurs individus à divers endroits du centre-ville, notamment dans le secteur de la rue de Morat et de la rue des Marchandises.

La police recherche des témoins. Les personnes qui peuvent fournir des renseignements sur le déroulement des faits et les individus impliqués sont priés de contacter le numéro suivant +41 32 324 85 31.

comm/cbx