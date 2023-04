Le Centre a pris ses responsabilités au lendemain du premier tour de l’élection au Conseil d’État, comme il l’avait toujours annoncé ces derniers mois et durant la campagne électorale: il considère que seule une majorité de centre droit au gouvernement peut permettre d’assurer un avenir serein et prospère au canton de Genève. Et dans le nouveau contexte issu des urnes, seule une large alliance permet de l’assurer.

Parti de culture gouvernementale, qui a vocation à œuvrer pour le bien commun, réformer et rassembler les diverses sensibilités politiques autour de compromis solides et durables, notre parti s’est engagé dans des discussions de fond avec ses partenaires.

À cet effet, l’Alliance genevoise constitue un socle d’orientations communes travaillées et négociées notamment sur les enjeux de fiscalité, de pouvoir d’achat et de conditions-cadres pour notre économie.

Elle propose des mesures concrètes en matière de formation, comme le développement d’une offre de formation continue professionnelle en cours d’emploi pour les plus de 50 ans. Elle se veut également ambitieuse en matière de conciliation de vie familiale et professionnelle avec la mise en place à l’école primaire d’un horaire adapté aux besoins des parents et des enfants. Ces mesures sont au cœur du programme du Centre.

Cette alliance ne signifie donc ni reniement ni renonciation à nos convictions profondes mais permettra bel et bien de réaliser nos propositions au sein d’un gouvernement de centre droit prêt au dialogue.

Pour le reste, nous continuerons à porter notamment au sein du Grand Conseil notre identité propre et à défendre notre ligne politique, comme nous l’avons toujours fait en matière de politique sociale et de développement régional.

Depuis plus d’un siècle, le PDC (aujourd’hui Le Centre) a œuvré à construire et développer Genève, et ce au service de sa population. Il a donné à l’histoire du canton des magistrats de grande valeur à l’origine de politiques publiques innovantes, notamment en matière sociale.

Notre candidate au Conseil d’État, Delphine Bachmann, s’inscrit dans cette longue histoire.

Travailleuse et passionnée, elle aura à cœur de porter les valeurs du Centre au Conseil d’État. Au service de tous les Genevoises et Genevois, elle œuvrera à unir le canton et construire des ponts avec, pour seul but, l’intérêt général.

Issue de l’économie privée, elle connaît depuis longtemps les réalités quotidiennes des entreprises. Sa formation d’infirmière lui permet d’être au plus près des aspirations de la population, ce qui constitue une qualité essentielle à la fonction de magistrate.

Députée depuis plus de sept ans, elle s’est construit une solide réputation au sein du parlement, active notamment sur les dossiers liés aux questions sociales, de santé et de finances.

Alors que Genève fait face à de grands défis, nous avons besoin d’un Conseil d’État qui puisse fonctionner avec la majorité au Grand Conseil issue des urnes le 2 avril dernier. Les cinq candidats de l’Alliance genevoise le permettent.

Ne cédons donc pas à la tentation de la division, qui n’est qu’une forme de renoncement à prendre nos responsabilités. Les Genevoises et Genevois attendent de leurs élus de l’efficacité et une capacité à répondre à leurs inquiétudes. Soyons à la hauteur, votons l’Alliance genevoise!

Jacques Blondin
Président du parti Le Centre Genève.

