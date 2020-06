Cybersécurité – Une alliance lémanique pour promouvoir la sécurité numérique Les cantons de Vaud et Genève s’associent pour créer une «Trust Valley» en matière de sécurité numérique.

Les cantons de Vaud et Genève s’allient dans le domaine de la cybersécurité. Ils souhaitent créer une «Trust Valley» lémanique (vallée de la confiance) en associant les pouvoirs publics, les hautes écoles et les entreprises de la région.

«Leur coopération s’articulera autour de trois missions principales: faire rayonner le pôle de compétences de la région, mettre en réseau les acteurs du domaine et favoriser le développement de projets novateurs», écrivent vendredi les instigateurs du projet dans un communiqué. Les détails du partenariat sont présentés à la presse vendredi après-midi à Gland (VD), en présence notamment des ministres de l’économie genevoise Pierre Maudet et vaudoise Philippe Leuba.

Outre les deux cantons lémaniques, la «Trust Valley» s’appuiera sur les hautes écoles et instituts de recherche de la région, à commencer par l’EPFL. Plusieurs grandes entreprises actives dans le secteur – Sicpa, Kudelski, Elca ou SGS – sont également associées.

500 experts réunis

Ce pôle de compétences permettra de réunir plus de 500 experts, soit «le plus grand vivier de talents du domaine» dans le pays, poursuit le communiqué. Il doit permettre à la Suisse, et plus particulièrement à l'Arc lémanique, d’établir «les jalons de la confiance numérique à l’échelle internationale.»

La «Trust Valley» sera officiellement lancée en octobre prochain. Elle sera financée par les deux cantons fondateurs ainsi que par ses partenaires, notamment les entreprises.

( ATS/NXP )