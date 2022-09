Statue d’un jeune artiste genevois – Une allégorie de la vérité s’est installée au Palais de justice Jan Steenman s’est inspiré de divers mythes pour façonner une étrange créature de céramique, exposée dans le cadre du parcours heART@geneva. Irène Languin

«Veritas humanum est» s’est nichée dans l’alcôve au-dessus de la fontaine de la cour intérieure. LUCIEN FORTUNATI

Lorsqu’on lui jette un premier regard, on jurerait que la statue se tient là depuis toujours. Hiératiquement dressés au-dessus de la fontaine de la cour du Palais de justice, ses charmes virides semblent avoir habité de toute éternité leur alcôve de pierre. Quand on s’approche, la contemporanéité de cette figure à taille humaine s’impose. Des organes surnuméraires ont fleuri à la base de son cou, sur son torse et son pubis, tandis qu’elle se campe sur pas moins de huit pieds. Intitulée «Veritas humanum est», cette sculpture est l’œuvre du plasticien genevois Jan Steenman, né en 1994. Elle compte au nombre de la vingtaine d’installations qui jalonnent le parcours artistique proposé par la 3e édition de la biennale heART@geneva jusqu’au 31 octobre à travers la cité.