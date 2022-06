Loisirs aquatiques à Genève – Une alarme et des signaux lumineux pour mieux sécuriser la baignade Les variations du courant et le passage des barges «poubelles» dans le Rhône représentent un danger pour les baigneurs. Les SIG ont pris de nouvelles mesures de prévention. Aurélie Toninato

Un panneau et une alarme ont été installés sur les colonnes du pont Butin pour alerter notamment sur le passage des péniches transportant les poubelles. KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

La météo de ces derniers jours a un peu calmé les velléités de baignade. Mais l’été va reprendre ses droits et les baigneurs retrouver leur enthousiasme. Pour une meilleure sensibilisation aux dangers du Rhône, les SIG ont mis en place de nouvelles mesures, présentées mardi en présence de représentants du Service d’incendie et de secours (SIS), de la police de la navigation, du Bureau de prévention des accidents, du Canton et de la Ville.

Deux mâts pour le débit

Plusieurs dangers guettent le baigneur qui s’aventure dans le Rhône. Le barrage du Seujet en est un. Ce «robinet du Léman» est soumis à des accords intercantonaux et doit régulièrement ouvrir ses vannes pour réguler le niveau du lac, fournir de l’électricité, déverser de l’eau pour refroidir des centrales nucléaires françaises. Le débit du fleuve peut ainsi varier de 100 m3 par seconde à 500 m3/s.

Abo Prévention de la noyade Un sauvetage dans le Rhône ne s’improvise pas Pour que les baigneurs soient conscients de la force du courant, deux mâts lumineux seront installés d’ici un mois au sentier des Saules et au sentier des falaises. Leurs LED renseigneront sur l’intensité du débit. Des pancartes de mise en garde sur le barrage rappelleront que la baignade est strictement interdite en aval du Seujet jusqu’au pont Sous-Terre. «Les remous sont ingérables, y compris pour un bon nageur», met en garde Gilles Garazi, directeur exécutif Transition énergétique des SIG. Alarme et panneau Un autre danger guette les aficionados de la descente du Rhône: les quatre barges des SIG, qui réalisent chaque semaine neuf allers-retours pour acheminer un tiers de nos poubelles à l’usine des Cheneviers. À la hauteur du quai de chargement de la Jonction, ces péniches de 56 mètres de long et de 370 tonnes doivent effectuer un demi-tour, entravant toute la largeur du fleuve et entraînant un risque de collision avec les baigneurs et leurs embarcations. Depuis cette année, une alarme sonore et un panneau ont été posés à la station de pompage de Saint-Jean. Actionnée par le pilote de la barge, la sirène doit inciter les baigneurs à s’arrêter. De plus, la barge est désormais précédée d’un bateau pour ses trajets de l’après-midi. Aucun accident n’est à déplorer à ce jour, mais les péniches n’ont pas de moyen rapide d’évitement et leurs conducteurs subissent un stress constant. «Ils sont dans la situation d’un chauffeur de tram qui voit débouler un piéton devant lui», résume Nicolas Millot, officier de la communication du SIS. En marge de ces nouveaux moyens de prévention, les traditionnelles actions de sensibilisations seront reconduites – distribution de flyer, le programme de La Barje «Lâche pas ta bouée», journées de prévention. Quid d’aménagements supplémentaires pour offrir des sorties de secours aux baigneurs? Elles s’arrêtent à la Pointe. Pourquoi ne pas en installer en aval du viaduc? «C’est à double tranchant, répond Gilles Mulhauser, directeur général de l’Office cantonal de l’eau. Cela encouragerait les gens à aller jusque dans ces zones, qui sont des milieux naturels. La question pourrait se poser pour le périmètre sous le cycle de Cayla, car il est déjà très fréquenté. Mais à cet endroit, il y a une plage et le courant est peu fort, donc le baigneur parvient à trouver des sorties «naturelles».

Les SIG ont encore rappelé que le risque zéro n’existe pas et appelé à la responsabilité individuelle pour réduire les risques.



Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.