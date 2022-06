Accessible à tous – Une aile qui permet de voler sur l’eau Avec le wingsurf, c’est une aile gonflable, maniable et ultralégère qui se démocratise. Démonstration sur la plage de Préverenges. Florian Müller

Même dans un petit air, Balz Müller est capable de décoller grâce à son aile gonflable. TAMEDIA/YVAIN GENEVAY

Sur la plage de Préverenges, on a rarement vu ça. Ici, la pratique est plutôt familiale, entre farniente, paddle et pédalo. Au bord de l’eau, un homme détonne. Il s’active frénétiquement sur une pompe pour en quelques secondes faire apparaître une aile gonflable, à mi-chemin entre une voile et un deltaplane. Sans tergiverser, il monte sur sa planche et appuie son aile dans le vent: départ.

