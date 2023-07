Millions impayés – Une agence genevoise de placement mauvaise payeuse est dénoncée Le syndicat SIT a multiplié les alertes au sujet d’une agence d’intérim qui cumule les dettes. Des salaires et charges sociales restent impayés. Marc Renfer

Sept travailleurs, employés sur des chantiers de grandes entreprises de construction, ont également mis aux poursuites la société d’intérim. LUCIEN FORTUNATI

La liste de l’extrait du registre des poursuites obtenue par le syndicat SIT est longue. Une société de placement à Genève fait face à un déferlement de dettes. En trois ans, les poursuites totalisent plus de 3 millions de francs, dont environ 1,5 million n’a pas encore été remboursé. En tête des créanciers: l’État et ses services.

La Caisse genevoise de compensation, l’Administration fiscale cantonale, mais aussi la Ville de Genève, la Confédération ou encore la Suva réclament toutes de l’argent à l’entreprise, dont le siège est à Plainpalais.

Au total, sept travailleurs – des ouvriers qui ont été employés sur des chantiers de grandes entreprises de construction – ont également mis aux poursuites la société d’intérim. Le SIT représente deux salariés lésés, pour un total d’impayés d’environ 16’000 francs. Mais le syndicat redoute que cela «ne soit que la pointe de l’iceberg» et évoque un potentiel «d’une cinquantaine de salariés lésés».

Employés étrangers

«Il semble que l’agence allait recruter en France, voire plus loin. On craint que de nombreux ouvriers non payés ne saisissent pas leurs droits», explique Martin Malinovski, secrétaire syndical. «Il y a la question des retards de salaire, qui est un problème immédiat. Mais avec tous les impayés aux différentes assurances sociales, il existe aussi des risques pour le futur des travailleurs, notamment concernant les droits à une retraite anticipée», ajoute-t-il.

«Nous voulons que l’agence soit neutralisée au plus vite et cesse ses dégâts», a souligné Martin Malinovski, qui craint la préparation d’une faillite frauduleuse. «Nous ne sommes pas partisans des agences de placement, mais au moins généralement les salaires arrivent. C’est une certitude qui tombe avec la pratique constatée ici», relève-t-il.

Procédure ouverte

Le groupement de défense des employés s’étonne du montant de l’ardoise et dit ne pas comprendre «comment cette agence a pu continuer à exercer dans ces conditions». Il précise qu’une telle activité nécessite une autorisation de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) pour exercer. L’autorité cantonale a été interpellée par le SIT. Contacté par la «Tribune de Genève», l’OCE confirme «qu’au vu des informations qui lui ont été remontées […] il a immédiatement réagi en interpellant l’entreprise». Et ajoute que «la procédure habituelle est en cours».

Le SIT a également déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public. Il accuse l’agence intérimaire d’infractions aux assurances sociales, travail au noir, gestion déloyale et préparation d’une faillite frauduleuse. La «Tribune de Genève» a tenté de joindre la société mise en cause. Sans succès: les appels sonnent dans le vide et les sites internet de l’entreprise semblent inactifs.

