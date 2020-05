Reprise du football suisse – Une ligue sous tension Les 20 clubs de SFL se retrouvent vendredi à Berne pour une assemblée extraordinaire. Les sources de litiges sont nombreuses et promettent de vives discussions. Sylvain Bolt

Claudius Schaefer, CEO de la Swiss Football League (SFL) va vivre une AG extraordinaire qui s’annonce mouvementée. KEYSTONE

L’assemblée extraordinaire réunissant ce vendredi les représentants des 20 clubs de SFL est probablement la plus importante de l’histoire du football helvétique. À partir de 10 h 30, au stade de Suisse, le ballon rond va savoir s’il pourra se remettre à rouler sur les pelouses du pays dans un avenir immédiat. Mais les tensions risquent d’être vives. Depuis l’arrêt définitif de la saison, suspendue à partir du 23 février, la SFL, mise aussi sous pression par son diffuseur Teleclub, veut boucler les 13 matches planifiés. Si les clubs devraient voter en faveur d’un retour au jeu, que se passerait-il en cas de refus? La SFL a décidé de suivre la décision du Comité central de l’ASF d’arrêter tous les championnats, sans promotion ni relégation. Alors, forcément, cela fait grincer des dents. «C’est un non-sens total! La SFL, qui n’a pas pris le leadership pendant la crise pour laisser les clubs décider, nous empêche de nous exprimer en cas d’annulation du championnat, fustige Vincent Steinmann, directeur commercial et marketing du LS. C’est inacceptable que le comité de la SFL n’ait pas consulté les clubs. On vote pour la reprise du championnat, mais pas pour son annulation?» À Berne, l’ambiance pourrait devenir carrément glaciale au moment du verdict encore incertain du vote sur la formule 12+8 (douze clubs dans l’élite, huit en Challenge League). Sur ce point, la SFL s’est arguée d’un avis de droit: une simple majorité ne suffit plus pour valider la proposition lausannoise. La formule est une «modification du règlement nécessitant l’approbation du conseil de l’association de l’ASF» et exige une majorité aux deux-tiers selon la ligue.