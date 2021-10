Promotions citoyennes 2021 – Une affluence de poche dans un Victoria Hall beaucoup trop grand Ce rituel annuel perd un peu sa raison d’être sous les 500 participants. On était à moins 300, lundi soir. Compte rendu en demi-teinte. Thierry Mertenat

Genève, le 4 octobre 2021. Grande scène, écran géant, un dispositif de meeting électoral au Victoria Hall. Christina Kitsos ouvre les feux et cite Victor Hugo. Irina Popa Irina Popa

Taux d’absentéisme conforme à l’époque: élevé, très, trop. Les réunions en vase clos sanitaire continuent à décourager ceux et celles qui ne sont pas vaccinés. Le passage obligé sous tente pour le frottis nasal ne donne guère envie de sortir de chez soi, un lundi soir, sous une pluie martelante. Donc, à 20 h, devant le Victoria Hall, c’est soir de rien côté ambiance, alors qu’à l’intérieur, les Promotions citoyennes 2021 ont déjà commencé.

L’animateur assure l’accueil. On a repris le même (Alexis Favre), il vient de la télé, il est toujours grand, beau gosse et désireux de ne pas s’ennuyer avec nous. Il rame, ce n’est pas gagné, devant un parterre poli, qui lui renvoie une attention de premier de classe, quand un aparté de potache permettrait de décoincer cette affluence de poche (moins de 300 jeunes sur 1300 invitations envoyées) dans un Victoria Hall beaucoup trop grand.

Thierry Apothéloz emmène son auditoire à la Kzern des Vernets, en faisant l’éloge de l’engagement associatif. Irina Popa

On fait quoi, là? On écoute et on regarde. Les prises de parole sur écran géant de nos élus, au format meeting électoral, saluant à tour de rôle l’entrée dans la vie civile d’un auditoire qui a 18 ans cette année et peut désormais décider de son avenir en commençant par aller voter.

La conseillère administrative Christina Kitsos prône le désenfermement de soi, tout en saluant «la force de la jeunesse qui fait bouger les lignes». Elle termine par la classique citation littéraire, convoque l’auteur des «Misérables», donne à entendre la rhétorique hugolienne au style lourdement injonctif. C’est généreux de sa part, mais cela convient mieux au petit Napoléon en exercice chez nos voisins.

Le conseiller d’État Thierry Apothéloz se montre plus local dans ses références. Il débute par un coup de théâtre, déchire devant nous le discours édifiant qu’il avait prévu de prononcer pour nous embarquer à la caserne des Vernets, celle d’aujourd’hui, que l’on écrit désormais Kzern.

«Vous y êtes déjà allés?» lance-t-il avec un sourire adolescent. Il fait l’éloge de ce lieu de culture provisoire récemment aménagé au pied du mirador, en rappelant au passage que «le provisoire, dans notre ville, peut durer un certain temps». Il en profite pour saluer l’engagement civique et associatif, tout en encourageant le cumul des deux.

La partie de la soirée réservée aux témoignages. Moment fort mais trop court. Irina Popa Irina Popa

Deux témoins d’aujourd’hui, une femme et un homme de moins de 30 ans, d’origine kurde et guinéenne, ayant chacun vécu les chemins de l’exil jusqu’en Suisse, les passeurs, la prison et les risques de kidnapping, répondent ensuite aux questions du journaliste animateur. Beaucoup de pudeur dans ces phrases qui n’ont rien oublié de l’enfer vécu, le dialogue qui s’amorce est humainement riche, mais infiniment trop court.

Frustrant. Le «spectacle surprise» est un match d’improvisations. Waouh, la surprise. Arbitre braillard, sono assourdissante, musique de centre commercial. Le genre a sa caricature. C’est elle que l’on subit, du foyer, en suivant d’un œil la prestation poussive qui n’a rien à faire dans un lieu dévolu à la musique.

Un parterre attentif pour ces Promotions citoyennes. Irina Popa Irina Popa

Mauvais choix. Dans cette Kzern applaudie par notre ministre de la Cohésion sociale se produisent chaque week-end des musiciens locaux qui auraient su enflammer le Victoria Hall.

De l’autre, d’œil, on regarde la mise en place des plateaux apéritifs pour la verrée qui conclut la soirée. Du fromage et des figues. Il faut chercher les rondelles de saucissons. On les compte comme on a compté les participants. À moins de 500, ces promos citoyennes perdent un peu leur raison d’être.

Un moment drôle quand même. Lorsque le présentateur télé a tendu le micro à un jeune assis au premier rang pour lui demander sur quoi il regardait le monde. Réponse en quatre mots sonores: «Je sais pas, moi.» De l’impro, de la vraie.

