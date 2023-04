Polémique à Genève – Une affiche de Greenpeace exaspère Pro Senectute Des publicités placardées par l’ONG écologiste exaspèrent les défenseurs des aînés. Elles véhiculeraient une image «datée». Emilien Ghidoni

La fameuse affiche qui énerve les associations de défense des aînés. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

L’affaire ne passe toujours pas. Après les récriminations de Pro Senectute Vaud, c’est au tour de la section genevoise de s’indigner contre une campagne d’affichage de Greenpeace. Celle-ci représente des personnes âgées dans des bennes à ordures, flanquées du slogan «Vieux? À la poubelle».

Même si dans un second temps, la phrase «Certes plus très jeune, mais faut-il s’en débarrasser?» y a été accolée, la colère des associations d’aînés est intacte. Ce mercredi, Pro Senectute Genève dénonce «un amalgame fait entre le vieillissement des êtres humains et l’obsolescence des objets». Selon l’association, ces images accréditeraient aussi l’idée que le vieillissement rime avec une forme de péjoration ou de dépréciation.

«Plusieurs seniors m’ont fait part qu’ils étaient heurtés par cette affiche. Certains passent devant tous les jours et ça leur fait mal de voir ça. Je ne vois pas comment on peut associer une personne âgée à un vieux micro-ondes», soupire Claude Howald, présidente de Pro Senectute Genève.

Greenpeace «désolé»

Contacté, Greenpeace se défend de tout âgisme. «Nous sommes désolés d’apprendre que Pro Senectute Genève considère notre campagne comme étant inutilement provocatrice. Cette campagne avait pour objectif d’attirer l’attention sur l’absurdité de jeter prématurément nos objets du quotidien», indique Fanny Eternod, porte-parole de l’ONG. Elle souligne l’importance de prolonger la vie des objets pour lutter contre le changement climatique.

L’organisation estime que sa campagne porte plutôt un regard positif sur les personnes âgées. «C’est bien notre propos: les personnes âgées n’ont rien à faire dans une poubelle et ont droit au respect et à une place de choix au sein de notre société», assure la porte-parole.

