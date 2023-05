États-Unis – Une adolescente blessée par balle à la tête pour un jeu de cache-cache Une adolescente a été blessée par balle à la tête dans le sud des États-Unis par un homme qui avait «vu des ombres» sur sa propriété alors que des enfants y jouaient à cache-cache.

Les faits se sont déroulés dimanche à Starks, une bourgade de Louisiane proche de la frontière avec le Texas, a expliqué mardi dans un communiqué le bureau du shérif du comté de Calcasieu.

Les agents ont constaté qu’une fille de 14 ans «souffrait d’une blessure par balle à l’arrière de la tête». Elle a été transportée à l’hôpital pour des «blessures non létales». Les enquêteurs ont appris que plusieurs jeunes jouaient «à cache-cache dans le quartier et se cachaient sur la propriété d’un voisin», a poursuivi la police. Interrogé par les enquêteurs, David Doyle a expliqué «avoir vu des ombres à l’extérieur de sa maison» et être allé chercher son arme à feu à l’intérieur.

Cet homme de 58 ans est ensuite «retourné à l’extérieur et a observé des gens partir en courant de sa propriété, moment à partir duquel il a commencé à tirer en leur direction et il a touché sans le savoir la fille», a précisé le bureau du shérif. Il a été placé en détention et inculpé de plusieurs chefs d’accusation, notamment d’agression aggravée avec arme.

Ce fait divers s’inscrit dans une récente succession tragique d’interactions banales ayant dégénéré en bains de sang aux États-Unis. En avril, une femme de 20 ans a été tuée par balle dans l’État de New York après s’être engagée en voiture par erreur dans l’allée d’un domicile privé.

Le même mois, au Texas, un homme a ouvert le feu sur des pom-pom girls, après que l’une d’entre elles a tenté d’ouvrir la portière de sa voiture, qu’elle avait confondue avec son propre véhicule. Et un adolescent noir a été grièvement blessé par balle après s’être trompé de maison dans le Missouri.

