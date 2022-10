Congrès du PS suisse – «Une adhésion à l’UE bien négociée reste la meilleure option» Les délégués socialistes ont adopté une feuille de route en matière de politique européenne à l’occasion de leur assemblée dans la cité rhénane.



Le PS Suisse veut une adhésion à l’UE en plusieurs étapes. Keystone

Le congrès du PS a débuté samedi et se poursuit jusqu’à dimanche après-midi. Les délégués doivent adopter un document visant à définir la position et la marche à suivre du parti en cas d’adhésion à l’UE.



Le PS suisse souhaite une adhésion à l’UE par étapes. Le congrès du parti a approuvé dimanche à Bâle une prise de position par 293 voix contre 84 et 20 abstentions. Ce document fixe la feuille de route du PS en matière de politique européenne.



«Pour le PS, il est clair qu’une adhésion à l’UE bien négociée reste la meilleure option», peut-on lire dans le document intitulé «Vers une Europe sociale et démocratique». Il a été élaboré par une commission mise en place par la présidence du parti.

Réélus à la présidence

Le PS a réélu dimanche à Bâle l’ensemble de sa présidence. Le congrès du parti a confirmé les conseillers nationaux Cédric Wermuth (AG) et Mattea Meyer (ZH) dans leurs fonctions.

La coprésidente Mattea Meyer et le coprésident Cédric Wermuth ont été réélus par le congrès du PS à Bâle. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Les conseillers nationaux Jon Pult (GR), Samuel Bendahan (VD), Roger Nordmann VD) et Jacqueline Badran (ZH), ainsi que la conseillère aux États Elisabeth Baume-Schneider (JU) ont été réélus à la vice-présidence. Tout comme le député lucernois David Roth et le président de la Jeunesse socialiste Nicola Siegrist.

ATS

