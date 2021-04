Colline du Mormont – Un zadiste perché est tombé L’activiste aurait fait une chute de 10 mètres. Il a été conduit à l’hôpital. Le deuxième zadiste est descendu. Philippe Maspoli

Les deux derniers zadistes, photographiés vendredi. L’un d’eux a chuté. Jean-Paul Guinnard

Alors que les deux derniers activistes de l’ancienne ZAD (zone à défendre) encore dans des arbres de la colline du Mormont ont passé une nouvelle nuit à 15 mètres de hauteur, l’un d’eux a fait une chute de 10 mètres samedi vers 11h30. «Il n’est pas en danger de mort et a été conduit à l’hôpital», affirment d’anciens zadistes sur les réseaux sociaux. La police cantonale confirme l’information: «Les deux zadistes ne sont plus sur l’arbre. L’un d’eux a fait une chute de plusieurs mètres. Il n’est pas gravement blessé», déclare Jean-Christophe Sauterel, directeur prévention et communication.