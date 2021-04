Les choix de la rédaction – Un week-end pour voyager dans le temps et sous la couette Le retour de Minette Walters, la BD d’un trio très sexe… Sans oublier de promener le chien! Cécile Lecoultre , David Moginier

Minette Walters éblouissait en reine du crime fin des années 1990, elle envoûte en historienne désormais. DR

Roman historique Distinguée par les plus prestigieux trophées à la fin des années 90, la Britannique Minette Walters avait soudain disparu. En 2019, la chroniqueuse des sournoiseries sociales anglaises sortait de sa retraite en surprenant dans la veine historique. Prémonition? Le premier volume de la septuagénaire chroniquait la peste noire en 1348 dans le Dorset. Le second poursuit la quête de Lady Anne. Déjà féministe par instinct de survie, la châtelaine de Develish réorganise un microcosme humaniste par intelligence. Serfs et nobles doivent s’entendre pour résister à la pandémie, et tant pis pour les prêtres et autres régisseurs qui cherchent à conserver leurs privilèges. A suivre: Ken Follett n’est plus seul maître en son royaume! cle

Au 14 e s., quand sévit la peste noire dans le Dorsey…

Féministe au premier tome, humaniste au deuxième…

Joseph Safieddine et Thomas Cadène, un tandem irrésistible. DR

BD C’est une belle mise en abîme que nous livrent Joseph Safieddine et Thomas Cadène. Eux-mêmes scénaristes de BD, ils ont imaginé une minisérie pour ArteTV, dont les héros Léo et Waël sont auteurs de BD, avant de décliner en BD deux autres bédéastes, Hector et Sasha. Tous ces personnages s’interrogent sur leur sexualité et la notion du couple. Parce que Jeanne, la compagne d’Hector, lui a avoué vouloir coucher avec une femme de son côté et lui donner la liberté de faire de même. Hector et Sasha, célibataire, n’osent pas se lancer et imaginent donc leur héros William vivre les aventures sexuelles qu’ils se refusent. C’est intelligent, original, aussi drôle que touchant, mis en couleurs par Benjamin Adam qui explore lui aussi son art dmog

Tout un Kamasutra! DR

Lilian Auras, germaniste amoureux de son teckel. Rivages / DR

Essai En postface, Lilian Auzas remarque que le teckel «pose longue réflexion». Là où le quidam voit une saucisse sur pattes, le Lyonnais se figure une star apte aux plus boudinées questions existentielles. Germaniste passionné, il note que ce chasseur de blaireau d’origine bavaroise enchanta autant Hitler que JFK, Nabokov, Tchekov, Clark Gable ou Stéphane Bern. Todd Solondz filma «Wiener-Dog» en hommage au «Balthazar» de Robert Bresson, François Nourissier écrivit à sa chère Polka «Lettre à mon chien», Michel Houellebecq un poème dans «Configuration du dernier rivage». Les artisans de Delft immortalisèrent le cabot en porcelaine, les modistes Harmont & Blaine en tirèrent un slip. De l’humour à rebrousse poil. cle

Un savoureux hommage au plus joli boudin des races canines. DR

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.