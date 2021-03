Le choix de la rédaction – Un week-end pour lire… de Mortelle Adèle à un violon maudit De drôles d’histoires entre une punkette de cour de récré, un Goebbels mélomane et l’inquiétant ancêtre de «Homo sapiens». Cécile Lecoultre , Matthieu Chenal

Mortelle Adèle, une cogneuse qui, à ce jour, a déjà conquis 5 millions de lecteurs, en albums BD ou, désormais, en romans illustrés. DR

Jeunesse Après ses albums en série, Mortelle Adèle embraye avec un second roman. La rouquine aux 5 millions de lecteurs se lance même un défi. Narratrice de sa propre histoire, la punkette propose sa tronche en constante ébullition à l’immersion totale. Et ça tombe pile le jour de l’élection des délégués de classe, quand Mortelle Adèle se retrouve face à la concurrence de la timide Mélissa et l’insupportable Jade. En passe de devenir une franchise déclinée en livre audio et papeterie, cette héroïne n’en garde pas moins un parfum rebelle punchy. Son créateur, Mr Tan alias Antoine Dole, auteur prolifique de BD, mangas, etc., avait en tête cette teigneuse à l’âge de 14 ans. Elle insuffle toujours aux plus de 8 ans le droit à la différence. Dans les cours de récré, c’est toujours bon à prendre. cle