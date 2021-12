Trois Genevois à l’infirmerie – Un week-end à six points terni par les blessures Ge/Servette a remporté un duel électrique samedi à Bienne (1-3) mais a perdu deux leaders: Noah Rod et Henrik Tömmernes. La veille contre Rapperswil, le gardien Gauthier Descloux avait aussi jeté l’éponge. Cyrill Pasche

En plus de Noah Rod et Gauthier Descloux, le GSHC a aussi perdu sur blessure son Top Scorer et leader technique, le Suédois Henrik Tömmernes. Keystone

C’est un match extrêmement tendu que Ge/Servette, en s’aventurant samedi à Bienne sur un terrain glissant (provocations, intimidations et coups tordus), aurait aussi très bien pu laisser filer après avoir fait la course en tête toute la soirée. Notamment dans les derniers instants de la rencontre, lorsque les Aigles, par manque de jugeote et de discipline, ont passé plus de cent secondes à trois contre six, puis trois contre cinq.

«Il a été brillant. C’est un peu notre ange gardien.» Jan Cadieux, entraîneur de Ge/Servette, au sujet de Sandro Zurkirchen

Heureusement pour le groupe de Jan Cadieux, le HC Bienne n’était pas dans un grand soir. Et surtout, en l’absence du gardien titulaire Gauthier Descloux, blessé vendredi en fin de partie contre Rapperswil aux Vernets (victoire 2-0), le dépanneur de luxe, Sandro Zurkirchen, a tout simplement été épatant (39 arrêts). Pour son troisième match sous le maillot du GSHC, le portier prêté par Kloten a obtenu une deuxième victoire, portant du même coup son total de points à sept en trois sorties avec les Aigles. «Il a été brillant. C’est un peu notre ange gardien», a applaudi Jan Cadieux. Le coach des Grenat espère encore pouvoir compter sur le portier de Swiss League jeudi contre Zurich, à l’occasion de la dernière sortie avant la trêve internationale.