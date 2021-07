Manger japonais – Un vrai maître sushi à Vevey Ce n’est pas le plus ancien restaurant à sushis du canton mais c’est un des meilleurs, ouvert par un véritable maître du genre. David Moginier

Vuthy Khuong est né au Canada, où sa famille avait déjà un restaurant. Mais c’est bien au Japon qu’il est allé apprendre son art, à Tokyo, à Osaka, à Nagasaki. Là-bas, les sushis représentent toute une famille de plats, qui agrémentent un riz vinaigré de divers ingrédients, et pas forcément du poisson cru. Au Pays du Soleil levant, on n’en mange qu’occasionnellement et uniquement dans des restaurants spécialisés qui ne servent que ça. Pour y parvenir, un maître sushi doit suivre dix ans de formation pour savoir bien cuire le riz, essentiel, et découper avec art le poisson cru, un must.

Une fois sa formation achevée, Vuthy Khuong et sa femme Isabelle ont donc ouvert l’Ichioshi, ce petit restaurant au design épuré et élégant à la rue du Conseil. On y mange en admirant le travail des itamae qui préparent les plats derrière le comptoir. Dans la vraie tradition japonaise, on peut débuter par une soupe miso magnifique ou quelques autres entrées à base… de poisson cru.

Le sujet principal est bien toute la série de plats de riz et poissons crus (ou de légumes). Les nigiri, les hoso maki ou les futo maki offrent une belle palette d’espèces, les ura maki sont cul par-dessus tête avec le riz à l’extérieur, les carrés daizo maki s’amusent aussi d’une escale sud-américaine, les daitoshi la jouent façon wrap, comme les cornets temaki. Mais le chef propose aussi des bols, où le riz vinaigré est servi sous une gamme de poissons crus de très belle qualité. Oui, ici, tous les poissons sont labellisés MSC, gage de durabilité. Ce qui fait aussi la qualité des vrais sushis, face à la multitude de take-away plus ou moins fréquentables, c’est bien la qualité du poisson et sa fraîcheur.

En dessert, l’incontournable mochi, cette préparation à base de farine de riz gluant qui entoure un ingrédient divers. Le mochi est normalement une pâtisserie que les Japonais dégustent au moment du Nouvel-An mais que les Européens aiment (ou détestent) toute l’année. La carte ici joue bien sûr la carte des bières japonaises et des sakés bien choisis, mais aussi de vins d’ici et d’ailleurs sélectionnés pour se marier aux spécialités.

