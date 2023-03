En concert à Voix de Fête – Un Voyou qui vous veut du bien Moins innocent qu’il n’en a l’air, le chanteur lillois défend «Les royaumes minuscules», son album de chansons douces et piquantes. Sur scène à Genève, samedi 25 mars au Théâtre Pitoëff. Fabrice Gottraux

Thibaud Vanhooland, alias Voyou, chanteur lillois ici en peinture DR

Thibaud Vanhooland, alias Voyou, est un charmeur de jouets, pour qui l’enfance n’est pas tant une nostalgie qu’un enchantement à cultiver. Voir alors «Les royaumes minuscules», deuxième album du chanteur et multi-instrumentiste lillois.

Sous la cellophane, la pochette présente maisonnettes et petit train dans un paysage de maquette bon marché. Sur la galette, en revanche, c’est l’explosion de joie, cordes et cuivres de big band (Voyou fait presque tout, en particulier la trompette), orchestration opulente portant les textes doux et piquants à la fois du jeune poète bricoleur de mémoire.

«L’enfance, nous dit Voyou, c’est le lieu permissif, là où l’on peut tout imaginer sans que personne n’ait rien à redire. L’enfance permet aussi de poser des questions naïves, détachées de la notion de conquête ou de réussite personnelle. Cette vision décalée, c’est bien cela qu’on demande à un artiste.»

Cinéphile accompli, également fan de littérature S.F., Voyou met dans ses textes un plein baquet de petites bêtes, des insectes surtout. Fameux «Papillon», son premier tube en 2019. Cette fois une chenille dodue, des fourmis et des coccinelles sur la pochette.

Dans ses chansons, Voyou parle souvent d’amour. Histoires cocasses ou dérangées, en rien torturées. Lui reste un garçon serein. Au bout du fil, Voyou dit aussi combien il abhorre le statut quasi sacré des artistes, et préfère la sobriété. «Moins d’ego, c’est mieux.»

Fomente-t-il une révolution par la douceur? «Ça ne sert à rien de hurler ses idées. Ceux qui sont contre réagiront avec plus de virulence encore.» Samedi à Voix de Fête, on fera ami-ami. «Une heure et demie de colonie de vacances.» Trop chou, ce Voyou.

