Au pavillon Sicli à Genève – Un voyage culinaire avec de grands chefs à l’Afrik Festifood Un dîner gastronomique, le 26 août, ouvrira la manifestation qui propose, les 27 et 28, un grand marché, des traiteurs, des artisans et producteurs afro-descendants. Olivier Bot

Lalaina Ravelomanana, chef malgache, Grand Prix au Trophée international de cuisine et pâtisserie, présidé par Thierry Marx en 2008. Afrik Festifood

Un filet de truite et purée de pomme de terre sauce mbongo, un ceviche de cœur de palmier ou une salade de piron rouge et gari toasté: voilà trois des plats signatures des chefs présents à la troisième édition d’Afrik Festifood qui se déroulera du 26 au 28 août au pavillon Sicli. Des mets qui sont autant de promesses de voyage culinaire.

Sept grands chefs participeront à cette manifestation. Parmi eux, Lalaina Ravelomanana, chef malgache multiprimé, notamment pour sa créativité, premier chef cuisinier africain à être intronisé à l’académie culinaire de France en 2010. L’un des candidats de la 13e édition de Top Chef, Elis Bon, jeune talent Gault et Millau dont le restaurant a reçu l’Assiette Michelin en 2021, une sorte de pré-étoile, sera également à Genève.

Une cheffe centrafricaine, Clarence Kopogo, fondatrice de l’Institut gastronomique panafricain, viendra représenter les «Nouvelles cuisines africaines». Sa consœur Gkloria Kabe, est connue pour marier véganisme et recettes traditionnelles tandis que Jean-Marie Bucumi donnera une note japonaise à la cuisine proposée sur place.

Le chef Nasser Jeffane, passé par de grands établissements français comme le trois-étoiles du Près Catelan, sera en quelque sorte le «régional» de l’étape puisqu’il signe la carte du Restaurant Attar, rue de Nant à Genève. La cheffe Anissa Chnini proposera, quant à elle, des ateliers autour de la pâtisserie, sa spécialité.

Nasser Jeffane est passé par plusieurs grandes maisons et a élaboré la carte du restaurant Attar à Genève. Afrik Festifood

Le menu de gala en sept services Afficher plus Amuse-bouche Banane plantain, tartelette Romazava, Bouchée du Boucher.

Entrée froide Saumon aux épices et chou-fleur grillé, Noix de cajou, Jasnodar caviar.

Entrée chaude Aubergine d’Afrique, tuile de cacao et sauce tamarin.

Plat de poisson Brochet du lac Léman aux poivres Voantsimperifery, Feuille de manioc à la vanille, crumble pimenté.

Trou normand Sorbet pomme aux graines de Nigelle, Confit de fenouil, Granité à la citronnelle.

Plat de volaille Cuissot de volaille, Crème d’oignons et tuile de riz.

Dessert Fruits, épices, gourmandises. Comme un Baklava, chocolat blanc safran, Émulsion fraise gingembre, Gavotte au parfum fleur d’oranger.

L’Afrik Festifood s’ouvrira le 26 août par un dîner en sept services lors d’un gala gastronomique (sur réservation) au prix de 160 francs, avec des plats concoctés par quatre des chefs invités, avec la volonté de pousser les limites de la cuisine d’inspiration africaine. Plus de 150 personnes sont déjà inscrites.

Les 27 et 28 août, un espace gourmet dégustation sera ouvert au public (entée payante) tandis qu’un grand marché avec traiteurs représentant de la diversité culinaire afro-descendante, exposants, producteurs, artisans et créateurs sera ouvert le samedi, de midi à minuit et le dimanche, de 11 h à 20 h (entrée libre). Il est organisé par l’association éponyme, qui a pour but de valoriser les cuisines afro-caribéennes et à en ouvrir les horizons, à mettre en lumière l’excellence des chefs cuisiniers d’origine africaine et de promouvoir une cuisine «santé et nutrition» au grand public.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

