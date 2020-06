Exposition à Carouge – Un voyage créatif intérieur pour s’ouvrir sur l’extérieur Trois artistes dévoilent une brassée d’images réalisées durant le confinement. Philippe Muri

Sur les monotypes de Claudine Kasper, des bouts de phrases évoquent une chanson. Ici, un extrait de «Space Oddity», de David Bowie. Claudine Kasper

Un vernissage étalé sur trois jours et uniquement sur inscription? En ces temps de postconfinement, il ne faut s’étonner de rien. Surtout pas des initiatives ingénieuses, à l’image de celle de la galerie tiramisù, à Carouge. Dédié au dessin, l’espace culturel installé avenue Cardinal-Mermillod est sorti de la longue léthargie imposée par le Covid-19 avec une exposition de circonstance, inaugurée de manière originale via un lien Doodle auquel ont répondu une centaine de personnes. «Ça a beaucoup intrigué les gens. C’est un succès sans nuage», se réjouit Claudine Kasper, tout à la fois exposante et coresponsable de la galerie. À découvrir jusqu’au 12 juin, «Dehors/Dedans» se présente comme un voyage créatif élaboré durant le confinement. Aux cimaises, les œuvres de trois artistes dont l’inventivité n’a pas pâti des contingences et du climat anxiogène générés par le coronavirus. On fait le tour des lieux avec les intéressés.

Le juke-box de Claudine Kasper

Ses créations, 23 au total, ont le goût d’une madeleine de Proust musicale. Sur ces monotypes au format carré mélangeant photographie, dessin et tampons sur papier, des bouts de phrases évoquent une chanson. Dans le juke-box de Claudine Kasper, David Bowie côtoie Bruce Springsteen, Tom Waits, Lou Reed ou Nick Cave. Des rockers anglophones qui reflètent ses goûts? Oui, mais pas seulement, car Nino Ferrer («Et toujours en été», extrait de son tube «Le Sud»), Jacques Higelin, Christophe ou… Plastic Bertrand sont aussi de la partie. «Les mots utilisés revêtent pour moi un sens poétique particulier. Leur lecture déclenche un processus qui me remémore immédiatement la mélodie. C’est un peu le principe: je lis donc j’entends. Le concept m’apparaît assez inépuisable. J’ai envie de le développer, pourquoi pas sur de plus grands formats.» Alain Bashung, un des chanteurs préférés de Claudine Kasper, pourrait alors tirer son épingle du jeu. «J’ai déjà la phrase, extraite d’«Osez Joséphine»: «Et que ne durent que les moments doux»…

La collection de photos de Raphaèle Gygi

«Jean-Jacques, Rose, Gérard, Marcel et Patrick»: une des images de Raphaèle Gygi. Raphaèle Gygi

L’idée de ses quinze dessins en noir et blanc lui est venue en voyant à la télévision des images d’hommes et de femmes, en Italie, passant le plus clair du confinement sur leur balcon. «J’ai eu envie de réaliser une série sur ce thème, qui amènerait un peu de poésie et des clins d’œil aux semaines particulières qui viennent de s’écouler», raconte Raphaèle Gygi. Scénographe, la Genevoise aime s’inspirer de photos d’anonymes, qu’elle déniche notamment au marché aux puces. «J’en achète, on m’en donne parfois, je vais aussi en chercher sur internet. Cette collection, je la fais revivre en me réappropriant l’histoire de gens que je ne connais pas. J’aime me plonger dans leur existence, y dénicher une émotion, les petits bonheurs qui construisent tout un chacun.» Sous son crayon Technalo B, voici Alfred, Blanche et Monique à leur fenêtre, Mireille et Raymond aux persiennes, Emma accoudée à une balustrade surplombant la rue. Pour l’essentiel des inconnus. «J’ai essayé de réaliser une image tous les trois ou quatre jours. Il y a eu de nombreux commentaires positifs sur les réseaux sociaux. J’ai l’impression que ces dessins ont fait du bien. Ils changeaient un peu des nouvelles catastrophiques du moment.»

Le carnet de voyage de Laurent Bonnet

«Cuisine»: l’un des 50 dessins réalisés par Laurent Bonnet. Laurent Bonnet

Pendant le confinement, un de ses amis lui a suggéré de réaliser un carnet de voyage à travers différents endroits de sa maison, à Satigny. Laurent Bonnet a trouvé l’idée amusante, et d’autant plus pertinente qu’il habite dans une demeure familiale comportant de nombreuses pièces et un grand jardin. Pendant cinquante jours, il a créé chaque matin un dessin original au format A5, au stylo et stylo-pinceau. «Je me suis pris au jeu, cherchant différents angles. J’ai déambulé un peu partout chez moi et observé ce que je voyais: salon, cuisine, salle de bain, toilettes, cave, bibliothèque atelier, terrasse, escaliers, etc.» Peu de récurrence, sinon la présence de sa chatte Juno. «Elle me suit partout, c’est mon apprentie», commente Bonnet en souriant. «Ces dessins réalisés dans un style inhabituel pour moi sont venus spontanément, parallèlement à une autre série plus graphique, en noir et blanc.» La cinquantième et dernière image représente la une du journal «Libération», titrant sur la mort de Michel Piccoli. «Je l’ai fait instinctivement. Puis j’ai constaté qu’il s’agissait d’une forme de conclusion. L’ensemble, présenté initialement sur Facebook avec des photos des pièces visitées, a beaucoup plu.» Il ne devrait pas en aller différemment avec les dessins originaux.