Dépolluer les trajets en avion – Un vol Genève - New York neutre pour le climat devrait coûter 3500 francs de plus Il s’agit de la solution optimale, en retirant le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Peu réaliste au vu du coût. Même une solution plus consensuelle alourdirait la facture de 700 francs. Ivan Radja

Compenser les émissions du secteur aérien passera par la combinaison de solutions naturelles et de solutions technologiques. KEYSTONE/Christian BEUTLER