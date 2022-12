Récit de concert – Un violon saignant face à un piano en velours En récital au Victoria Hall, les deux complices ont été telluriques avec des sonates habitées de Janácek et Bartók. Rocco Zacheo

La violoniste d’origine moldave Patricia Kopatchinskaja. MARCO BURGGREVE

Dans la foulée de son récital, on aurait pu l’imaginer rejoindre une suite d’hôtel, espace en forme d’interlude que les interprètes enchaînent entre une escale et l’autre. Au lieu de quoi, on croise la foulée courte et svelte de Patricia Kopatchinskaja sur un quai de gare, à Cornavin, regard quelque peu inquiet fixé sur un tableau d’affichage. La violoniste d’origine moldave et bernoise d’adoption n’est donc pas là où on l’attend, en concert comme à la vie. La preuve encore au Victoria Hall, avant son passage par les CFF, où elle donnait jeudi un récital aux côtés du pianiste turc Fazil Say. Robe en coton d’un blanc mate, maculée de taches délavées au noir encre de seiche, pieds nus sur un petit tapis rouge, l’interprète a une fois encore frappé les esprits, bien au-delà de ses apparences.

Cordes âpres

À ses côtés, comme avec d’autres musiciens iconoclastes – on pense au pianiste Ivo Pogorelich, par exemple – c’est à une sorte de réinvention du répertoire auquel est confronté le mélomane. Cela s’entend d’entrée, avec cette façon d’appuyer sur ses dynamiques, de placer les accents, de moduler le phrasé et de jouer avec les pianissimi dans la «Sonate pour violon et piano» de Janácek. Les cordes âpres et rugueuses de Kopatchinskaja côtoient le toucher perlé de Fazil Say, accompagnateur sobre et attentionné, qui enchaîne les séquences tel un chef, mains donnant les attaques et mimant les intensités.

Ce jeu expressif, viscéral même, s’accommode parfaitement de la première œuvre. Il fait encore plus merveille dans la «Sonate No 1» de Bartók, formidable d’intensité et de lyrisme – un «Adagio» renversant – où les traits folkloriques de l’«Allegro appassionato» trouvent toute leur puissance sous l’archet de la musicienne. Cela a été moins convaincant avec Brahms et sa «Sonate No 3», qu’on aurait aimée davantage soyeuse dans les mouvements rapides, et qui a été parsemée ici et là de décalages et d’imprécisions dans les intonations.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.