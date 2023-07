Intempéries attendues – Un violent orage s’approche de Genève Les parcs qui peuvent l’être vont être fermés au public dès 17 h, en raison du risque de chute d’arbres. Il est recommandé d’éviter les abords du lac et la nage dans le Rhône. Antoine Grosjean

Un violent orage devrait s’abattre en fin de journée sur Genève. Il pourrait être aussi violent que celui qui était survenu le 15 juin 2019 en fin d’après-midi et qui avait fait des dégâts lors du Bol d’Or (image d’archive). ANTOINE GROSJEAN

Cela paraît encore difficile à croire vu le soleil de plomb en ce milieu d’après-midi, mais d’ici une heure, un violent orage pourrait s’abattre sur Genève. On s’attend à des vents tempétueux, accompagnés de possibles grêles.

La police, les pompiers et les services municipaux sont sur le qui-vive, en mode cellule de crise. Les parcs publics qui offrent cette possibilité, comme ceux de la Grange et des Eaux-Vives, seront fermés dès 17 h, par crainte de chute de branches ou d’arbres, d’autant que la sécheresse et la canicule ont déjà fragilisé le patrimoine arboré du canton. Inutile de préciser qu’il est recommandé d’éviter aussi les parcs qui ne peuvent pas être physiquement fermés par des grilles, ainsi qu’en général tous les lieux arborés, tels que les forêts.

D’une manière générale, il est plus prudent d’éviter les déplacements. De même, il est recommandé d’éviter les bords du lac, la baignade, tant dans le lac que dans le Rhône, ainsi que tous types d’activités sur les plans d’eau (navigation, natation, paddle, kitesurf, etc.).

Autre conseil: fermer portes, fenêtre et velux, remonter les stores de balcon, etc. Et surtout, ne pas se mettre à l’abri sous les arbres en cas de foudre.

Par ailleurs, il ne faut faire appel aux services de secours d’urgence qu’en cas de danger (117/118/144), car ceux-ci risquent d’être débordés.

