Pointe de la Jonction – «Un village marchand de containers sous l’ancien dépôt TPG? On n’en veut pas!» Rassemblement protestataire mercredi soir entre l’Arve et le Rhône pour dénoncer «la surexploitation d’un bien commun» à des fins mercantiles. Récit entre deux visions du plein air. Thierry Mertenat

À l’appel d’une trentaine d’associations et d’entités culturelles, le rassemblement qui s’est tenu mercredi soir sous le couvert des anciens dépôts TPG a attiré beaucoup de mécontents. Photo: LAURENT GUIRAUD/Tamedia Laurent Guiraud/Tamedia

Fermé au public depuis début septembre, le site des anciens dépôts TPG à la pointe de la Jonction aurait dû accueillir en ce moment le montage d’un village de containers sous le grand couvert.

Une marque, «Baroque», regroupant différents concepts de restauration à vocation internationale, devait y prendre ses quartiers d’hiver, avec ses food trucks, son mobilier déclinable et ses podiums d’humoristes.

Un concept ambitieux et prometteur par les moyens engagés, dans un espace généreux mais un peu écrasant. Surprise: l’ouverture annoncée pour mi-octobre est, apprend-on en arrivant sur place ce mercredi soir, repoussée au printemps prochain.

Des slogans bien portés. À la pointe de la Jonction, la relève est assurée dans la défense d’un espace qui doit devenir un parc public. Photo: LAURENT GUIRAUD/Tamedia Laurent Guiraud/Tamedia

Sur place, côté sud, en accrochant la lumière naturelle qui vient de l’Arve, un potager éphémère, une aire de jeu pour enfants, un bar-terrasse, et du mobilier, déjà, à l’inspiration alternative. Surtout, 300 personnes debout, en demi-cercle, ayant répondu à l’appel d’une trentaine d’associations locales pour un rassemblement protestataire in situ.

Les personnes qui prennent la parole sont là pour exprimer leur «mécontentement civique» face aux récentes décisions de la Ville qui, à leurs yeux, font fi du processus participatif prévalant à cet endroit depuis 2016. Demain – enfin après-demain –, deux tiers du site seront exclusivement à usage lucratif, c’est cette surexploitation marchande qui est dénoncée.

«Du mercredi au dimanche, 27 food trucks concentrés ici, ça va mal se passer, lance l’un des intervenants. Cet ancien dépôt est un amphithéâtre naturel, le bruit rayonne loin à la ronde. Notre projet tenait compte du voisinage, il était à taille humaine, proposait des petites animations, en collaborant avec les proches théâtres notamment.»

Les Jardins de la Jonction. Ils poussent au sud, le meilleur côté du site, en prenant la lumière et en regardant l’Arve. Photo: LAURENT GUIRAUD/Tamedia Laurent Guiraud/Tamedia

Pour le résumer vite: du local bien pensé contre un gros bastringue mercantile: «La concurrence était déloyale, souligne le représentant de l’une des associations qui, avec d’autres, avait déposé un projet. Le lauréat, lui, arrive avec une trésorerie qui lui permet d’encaisser deux ans de pertes. Il dispose en outre de sa propre sécurité. Le jury a été sensible à cet argument.» Bon, d’accord.

Alors quoi, un rassemblement de mauvais perdants, ce mercredi à 19 h? Le ton, au contraire, n’était pas à la défaite. Les gens présents connaissent par cœur ce lieu qui doit redevenir une vraie zone de verdure, un parc public attendu par tout un quartier, la Jonction, bientôt 20’000 habitants.

«Notre problème, c’est que la Ville nous coupe l’herbe sous les pieds, en nous retirant deux tiers de l’espace à disposition, alors que c’était une magnifique occasion de tester les usages, dans un espace libre, ouvert, sans affectation particulière, faisant confiance aux activités non organisées», résume une habitante qui a fait de bonnes études.

Et le tiers restant? Les associations écartées se contenteront de 1000 mètres carrés. «On a demandé de pouvoir ouvrir une buvette, sachant que le lien à l’espace investi doit être organique et continu, glisse un responsable associatif. La Ville nous l’a refusé. Trois cours de yoga par semaine et un tournoi de pétanque par mois, non merci, nous ne sommes pas volontaires pour ça.»

Un rassemblement de tous les âges, déterminé et ludique à la fois. Photo: LAURENT GUIRAUD/Tamedia Laurent Guiraud/Tamedia

Il est vrai que l’offre municipale allait jusqu’ici plutôt dans le sens d’un empilement des animations. On se souvient de la voix d’un speaker hurlant du matin au soir, un samedi du mois d’août, le nom des équipes en compétition de street food. De la Bâtie à Saint-Jean, on n’entendait que lui. Préfiguration sonore des humoristes annoncés dans la zone marchande du dispositif à venir. Assez baroque, tout compte fait, le futur des Halles de la Jonction. Ce n’est pas gagné.

