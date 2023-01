Éditorial – Un Vert verdit, l’autre densifie Le plan de végétalisation de la Ville de Genève est louable, mais interroge sur notre manière de densifier le canton. Emilien Ghidoni

La Ville de Genève veut mettre les bouchées doubles pour verdir ses rues. Son département de l’environnement vient d’annoncer trois projets de végétalisation, aux Grottes, dans le parc des Eaux-Vives et à Villereuse. Pour les créer, 82 places de parking seront supprimées. Une décision qui fera débat, mais qui est logique venant du Vert Alfonso Gomez. Et le magistrat veut aller plus loin: son département a identifié 104 parcelles qui accueilleront peut-être de nouveaux arbres dans les années à venir.