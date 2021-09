Campagne genevoise – Un verger ou des logements? Satigny saisit le Tribunal fédéral La Commune estime avoir été trompée par une société immobilière. Jusqu’ici, la justice lui a donné tort. Luca Di Stefano

Satigny, le 24/09/2021 - Satigny se bat contre un promoteur pour garder une parcelle vierge de constructions. Lucien FORTUNATI

Impossible de les rater. À Satigny, les chantiers sont partout. Des immeubles surgiront bientôt où la Cave de Genève occupait le centre du village. À l’entrée de la localité, les grues s’affairent le long de la route du Mandement pour un ensemble de cinq petits bâtiments. Tout autour, d’autres constructions ont été inaugurées ces dernières années.

Et puis, il y a le dossier qui fâche. Au nord de la commune, un projet de 18 logements sur un terrain de 2200 m2 bloqué dans l’attente d’un dénouement judiciaire. Après plus de dix ans de combat, le litige se réglera devant le Tribunal fédéral (TF), saisi par les autorités municipales. «Pour la Commune, il ne fait aucun doute que la parcelle concernée est inconstructible. On ne peut pas l’accepter», tempête Willy Cretegny, maire et responsable des questions d’aménagement. Élu en 2020 à l’Exécutif, il a repris l’épineux dossier qui a tourmenté nombre de ses prédécesseurs.