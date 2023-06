Saison théâtrale 2023-2024 – Un vent impétueux gonfle les voiles du Théâtre de Carouge Jean Liermier dévoilait récemment en grande pompe l’affiche de sa 15e saison à la tête de l’institution, dont la communication visuelle vante le souffle décoiffant. Katia Berger

Lætitia Casta et Roschdy Zem quittent le grand écran pour donner corps à la Sophia Loren et au Marcello Mastroianni du film «Une journée particulière» sur le plateau du Théâtre de Carouge. SIMON GOSSELIN

Son goût pour la pyrotechnie, Jean Liermier l’avait manifesté l’an dernier déjà. Rebelote à l’occasion de sa double présentation de saison 2023-2024, le samedi 10 juin à 11 h et 17 h, devant une salle coup sur coup comble et fervente. Mais à l’exultation de circonstance, l’homme de théâtre a ajouté cette fois une note plus poignante, en cédant son grand plateau au chœur Kalynovyï Tsvit, composé majoritairement de réfugiées ukrainiennes. Deux chansons traditionnelles plus tard, l’auditoire était résolu à (re)prendre son abonnement.

Au fil d’un spectacle réglé au millimètre, le patron du Théâtre de Carouge a pu, à jardin, se congratuler d’avoir obtenu cette saison le taux de fréquentation poutinien de 98,68%, puis, à cour, entonner l’hommage qui s’impose aux techniques (et aux techniciens) responsables de l’illusion théâtrale. Où qu’il bondisse l’accompagnaient les projections des affiches conçues par l’équipe de Federal Studio – autant de clins d’œil aux univers de Tinguely ou Calder pour illustrer les titres égrenés. D’un bout à l’autre de cette fête du simulacre, il n’y a pas à chipoter, Jean Liermier a déployé un art du boniment plus «boni» que «menteur».

Accueilli fin novembre, le «Charlie» de Christian Denisart s’interroge sur la valeur toute relative de l’intelligence. LAUREN PASCHE

Pour ce qui est de la marchandise à tâter dès la rentrée, elle pourrait bien combler les attentes dès la première grosse livraison d’octobre. Mais ne brûlons pas les étapes. Le présent exercice s’achève d’abord sur une reprise du «Neolithica» créé l’an dernier par Dominique Ziegler, qui sillonnera le canton à bord du Camion-Théâtre maison jusqu’au 14 juillet: mieux qu’une consolation pour les aoûtiens. Quant au retour des vacances, il sera largement compensé par les passages éclair de «Chapitre 1 – La mariée et bonne nuit Cendrillon» de la Brésilienne Carolina Bianchi et du triptyque «Phèdre!», «Giselle…», «Carmen.» voué à l’héroïsme au féminin par le Lausannois François Gremaud – tous titres proposés par le festival La Bâtie.

De la toile aux planches

Alors que le «Carmen.» de la 2b company grémaldienne vient juste d’être créé à Vidy, c’est le volet initial de la trilogie, «Phèdre!», qui jouera les prolongations en tant que premier accueil dûment programmé sur le petit plateau du Théâtre de Carouge – jusqu’à début novembre. Il faut dire que ce seul en scène porté par le prodigieux Romain Daroles est fiévreusement acclamé où qu’il passe en Europe depuis 2018.

Le Théâtre de Carouge coproduit avec le Poche-Montparnasse cette nouvelle adaptation du road-trip de Nicolas Bouvier, «L’usage du monde», avec Samuel Labarthe dans le rôle du poète voyageur. EMILIE BROUCHON

Appelée à rayonner tout au long d’octobre, «Une journée particulière» pourrait bien constituer le clou du programme de saison. Pourquoi cela? Parce que cette création de la brillante metteuse en scène et comédienne suisse Lilo Baur prend appui sur le chef-d’œuvre filmique d’Ettore Scola sorti en 1977, avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans les rôles principaux. Parce qu’il y est question de l’amitié aussi fugace qu’improbable entre une femme au foyer et son voisin homosexuel, tandis que Rome tout entière se presse pour assister à la rencontre d’Hitler et Mussolini, en 1938. Enfin, parce que Lilo Baur détourne également de l’écran les acteurs Lætitia Casta et Roschdy Zem, comme pour mieux défendre sa transition scénique.

Jean Bellorini amène à Carouge le ballet vaudevillesque qu’il tire du «Suicidé», cette comédie signée du Soviétique Nikolaï Erdman en 1928. JACQUES GRISON

Après ce gros morceau viendra «Charlie», ce jeune demeuré qui, suite à une opération du cerveau, surprendra son monde en surpassant ses maîtres intellectuellement, avant de décliner à nouveau. En toile de fond de cette adaptation d’un roman de Daniel Keyes par Christian Denisart, la lancinante question: l’intelligence rend-elle heureux? En parallèle, dans la petite salle, c’est à nouveau une vedette de l’image plane, Samuel Labarthe, qui viendra donner corps à notre Nicolas Bouvier national, dans une transposition de son «Usage du monde» par Catherine Schaub.

Bouffée romantique

Après une reprise express de «La fausse suivante» de Marivaux qu’il avait orfévrée en 2020, Jean Liermier nous réserve un Musset pour démarrer 2024. Ce «Fantasio» coproduit avec le Kléber-Méleau de Renens verra l’ancien sociétaire de la Comédie-Française Laurent Natrella emmener une dizaine de jeunes diplômés des écoles de théâtre romandes dans la révolte du romantisme contre l’ordre établi.

L’artisanat surréaliste de Victoria Thierrée Chaplin éclora à nouveau dans un «Bells and Spells» qui avait fait les frais du Covid. LUCIE JANSCH

Quatre titres s’attelleront ensuite à égayer le printemps. Gian Manuel Rau dirigera Christine Vouilloz dans un «Fréhel c’est moi» appliqué à réhabiliter la figure de cette chanteuse de l’entre-deux-guerres passée de la gloire à la misère, à qui sa consœur Violaine Schwartz a consacré un roman en 2013. L’ami de la maison Jean Bellorini viendra quant à lui réveiller «Le suicidé» de Nikolaï Erdman, un conte soviétique à la sauce gogolienne sur les raisons sans cesse concurrentes de vivre ou de mourir – principalement en fonction du contexte politique.

Enfin, Victoria Thierrée Chaplin investira la grande salle avec sa fille Aurélia pour redonner une chance à ses «Bells and Spells» maltraités par le Covid, tandis qu’en juin le maître de céans battra la campagne à bord de son Camion-Théâtre, comme si le canton n’était autre que le Central Park où se déroule la «Zoo Story» qu’il emprunte à Edward Albee.

