Accident de la route à Genève – Un «vélo fantôme» rend hommage au cycliste décédé Un «ghost bike», peint en blanc, a été attaché à un poteau à la place Isaac-Mercier, lieu d’un accident mortel, jeudi dernier. Rachad Armanios

Place Isaac-Mercier. Un vélo blanc en mémoire du cycliste décédé suite à un accident de la route sur le boulevard James-Fazy. LAURENT GUIRAUD

Un ghost bike est attaché depuis dimanche à un poteau sur la place Isaac-Mercier, non loin de bouquets de fleurs. Ce «vélo fantôme», peint en blanc, a été placé là par des anonymes, selon «Le Courrier», et ce à la mémoire du cycliste décédé jeudi 18 mai à l’intersection entre le boulevard James-Fazy et la rue de Saint-Jean suite au heurt avec une voiture.