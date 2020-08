L’éditorial – Un Vélib' pour nos vendanges Marc Moulin

Marc Moulin, rubrique Genève. © Georges Cabrera

On l’a tant attendu qu’on n’y croyait plus. Arlésienne locale, ce réseau de vélos en libre-service (VLS) maintes fois annoncé et toujours raté est enfin là, fruit d’une quinzaine d’années de tentatives et d’enlisements. Voilà Genève enfin équipée d’un outil que l’on jugeait innovant dans les années90 et qui est juste devenu la norme durant la première décennie du millénaire. Et en 2020? Avoir un Vélib’ est aussi évident que disposer de l’eau courante.

Genève y est enfin, mais très tard. On peut se demander si la «nouveauté» n’arrive pas, en cette fin d’été, comme la grêle après les vendanges. Une grande force du VLS est de promouvoir la mobilité douce. Or, celle-ci ne l’a pas attendu pour décoller, avec un élan renforcé cette année dans le contexte particulier du Covid.

Qui voudra encore louer un vélo alors que la Suisse entière semble avoir dévalisé les marchands de cycles ce printemps? Le doute est permis. Mais le nouveau réseau a d’autres cordes à son arc. On peut penser qu’il y a une clientèle susceptible de vouloir utiliser un vélo de temps à autre, sans se soucier de son entretien ou de son stockage. En outre, le VLS peut être un complément précieux à d’autres moyens de transport: on peut entamer son voyage en bus, puis pédaler sur le dernier kilomètre vers une destination mal desservie. Ces atouts suffiront-ils à en faire un succès? La réponse est en mains des Genevois.

