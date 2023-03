Criminalité dévoilée – Un vaste trafic de drogue en ligne démantelé par la police bernoise De Zurich à Lausanne, sept personnes sont soupçonnées d’avoir vendu des kilos de stupéfiants à des milliers de clients en Suisse comme à l’étranger.

L’enquête ouverte en février 2022 a montré qu’une personne vendait des stupéfiants et des médicaments soumis à ordonnance sur cette messagerie, ainsi que sur le darknet par le biais de ses propres plateformes Heisenberg Apotheke et Candy Shop by Vespair. KEYSTONE

Un trafic de drogue en ligne brassant des millions de francs a été démantelé par la police cantonale bernoise. Sept personnes, trois exploitants de plateformes de vente et quatre mules, seront déférées devant la justice.

Ces trois exploitants présumés des plateformes de vente de drogue en ligne, des Suisses âgés de 26, 28 et 31 ans, sont soupçonnés d’avoir vendu des kilos de stupéfiants à des milliers de clients en Suisse comme à l’étranger. Ils auraient ainsi fait un chiffre d’affaires qui s’élève en millions de francs.

La police avait recueilli des indices révélant que des drogues étaient vendues par le biais du système de messagerie Telegram. L’enquête ouverte en février 2022 a montré qu’une personne vendait des stupéfiants et des médicaments soumis à ordonnance sur cette messagerie, ainsi que sur le darknet par le biais de ses propres plateformes Heisenberg Apotheke et Candy Shop by Vespair.

Une fois le paiement en bitcoin effectué, il envoyait les produits aux acheteurs domiciliés en Suisse, mais aussi à l’étranger. Le 25 octobre 2022, un exploitant présumé de la plateforme a pu être appréhendé à Granges (SO), indique vendredi le Ministère public régional chargé des tâches spéciales et la police cantonale.

Arrestation à Lausanne

Dans le cadre de l’enquête, deux hommes de 27 et 37 ans, ainsi que deux femmes de 32 et 35 ans soupçonnés d’opérer comme mules ont été appréhendés dans les cantons de Zurich et de Lucerne. Deux autres exploitants présumés de la plateforme ont été identifiés et arrêtés le 28 février dernier à Lausanne.

Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs cantons permettant la saisie de plusieurs kilos de produits stupéfiants et de médicaments. Une mule et les trois exploitants présumés se trouvent en détention provisoire.

ATS

