Construction à Genève – Un vaste chantier est déployé pour le réseau thermique GeniLac D’une longueur de 30 kilomètres, ce sera le plus grand réseau thermique. Il desservira le centre de la ville, l’aéroport, Meyrin, Vernier, Le Grand-Saconnex, Bellevue, Pregny-Chambésy, le quartier "Praille Acacias Vernets" et les Hôpitaux universitaires de Genève.

L’infrastructure a pour objectif de refroidir et de chauffer des bâtiments avec l’eau du lac Leman. KEYSTONE/Martial Trezzini

À Genève, l’axe de 5,5 kilomètres entre le Vengeron et Vernier, qui permettra au réseau thermique écologique GeniLac de se déployer, est en train d’être construit. Visite d’une portion de ce vaste chantier, dans la zone de l’aéroport.

Première halte: un puits de quinze mètres de profondeur, entre l’autoroute, une semi-autoroute et des voies d’accès. «Le site est exigu. Afin de ne pas couper l’accès à Palexpo ou à l’aéroport, tout est souterrain», a expliqué jeudi devant les médias Serge Balestra, chef de chantier de Services industriels de Genève (SIG) pour ce qui est de la construction de Genilac sur cet «axe stratégique réseaux».

La régie publique autonome genevoise n’est pas le seul acteur de l’énorme chantier qui a débuté en 2019 près de l’aéroport. Swissgrid, la société nationale responsable du réseau de transport de l’électricité, profite du tracé pour enfouir ses lignes à haute tension. Une manière de minimiser l’impact temporel des travaux sur le trafic routier et le voisinage, tout en mutualisant les coûts.

Le puits en question abritera une chambre technique à deux niveaux du réseau GeniLac, avec de multiples départs pour les raccordements futurs. Deux ronds de 1,2 mètre de diamètre, correspondant aux tubes pour l’eau à 7 degrés et l’eau à 10 degrés, sont placés côte à côte contre une paroi. Ils serviront de guide au microtunnelier qui creusera à raison de trois mètres par jour.

Objectifs climatiques

Développé par les SIG, GeniLac est un réseau thermique fermé qui fonctionne avec l’eau du Léman et de l’électricité renouvelable. Pompée à 45 mètres de profondeur au large du Vengeron, l’eau d’une température moyenne de 7 degrés est transportée dans des conduites souterraines jusqu’aux bâtiments raccordés. Elle permet de les rafraîchir en été et de les réchauffer en hiver, grâce à des pompes à chaleur.

Ce système vise à supprimer les climatisations et les chaudières fonctionnant aux énergies fossiles. À l’horizon 2035, GeniLac s’étendra du centre-ville de Genève à Vernier et à Bellevue en passant par l’aéroport, ainsi que dans le quartier de l’hôpital. Il permettra une réduction de 70’000 tonnes d’émissions de CO2 par an. Au total, 800 millions de francs seront investis à cette fin.

Le projet s’inscrit dans les objectifs climatiques du canton qui veut réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050, a rappelé Cédric Petitjean, directeur de l’Office cantonal de l’énergie. Les bâtiments constituent un levier important pour réduire les émissions.

Sécurité maximale

La visite se poursuit à la jonction autoroutière du Grand-Saconnex, réaménagée par la Confédération pour accéder au nouveau tunnel des Nations. Les fouilles pour GeniLac et Swissgrid sont réalisées sous la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, une première en Suisse. «L’Office fédéral des routes exige normalement quinze mètres de vide de part et d’autre d’une autoroute», a relevé son porte-parole, Olivier Floc’hic.

À environ six mètres de profondeur, les deux tubes de GeniLac sont placés au-dessus de ceux de Swissgrid, tandis que la portion qui longe l’autoroute est blindée, pour éviter tout accident. «Une fuite créerait un geyser de 16 mètres de haut. Ces tuyaux sont les mêmes que ceux utilisés dans une centrale nucléaire. Nous avons mis en place toute la sécurité possible», a indiqué Serge Balestra.

Dans le bruit du trafic routier, à quelques encablures de la piste de Genève Aéroport, les ouvriers soudent les tubes. Les travaux de génie civil de l’axe stratégique réseaux seront terminés en 2023, puis viendront les équipements techniques.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.