Covid-19 – Un variant met à mal les vaccins Les vaccins sont-ils efficaces malgré les mutations? Un changement observé en Afrique du Sud et au Brésil est au cœur des préoccupations. Caroline Zuercher

Il existe des doutes quant à l’efficacité des vaccins sur certaines variantes du virus. AP Photo/Oded Balilty

Elle répond au nom peu poétique de E484K. Cette mutation que l’on trouve en Afrique du Sud et au Brésil est au cœur des préoccupations sur l’efficacité des vaccins face aux variants du coronavirus. En se basant sur des études de laboratoire, Pfizer/BioNTech et Moderna ont annoncé que leurs produits, qui sont distribués en Suisse, restent efficaces contre la souche sud-africaine. Mais il y a un «mais»: même si cela ne semble pas porter à conséquence, une réduction par six des niveaux d’anticorps neutralisants a été observée par Moderna; et les deux autres firmes parlent d’une neutralisation «légèrement plus faible».