Derniers jours – Un ultime tête-à-tête avec Vermeer Au Jardin des Nations, une projection immersive des œuvres du peintre néerlandais s’achève à la fin du mois. Sophie Simon

La forme sphérique de la salle contribue à l’immersion totale dans l’œuvre du peintre de genre. PIERRE ALBOUY

Nul besoin de vouer une passion au Siècle d’or néerlandais pour participer. L’avantage d’une projection à 360 degrés comme celle qui se tient au Jardin des Nations est de rendre l’art, ici celui du peintre Johannes Vermeer, plus accessible. Le spectacle immersif, qui aurait déjà séduit quelque 12’000 visiteurs, est encore visible derrière l’Organisation internationale du travail jusqu’au 28 août et convient à tous les âges.

Vue de l’extérieur, la citerne qui lui sert de support n’est pas très engageante. Peu importe. Dans l’entrée, quelques panneaux d’information aident à la mise en situation, ce sont les seuls éléments de décryptage dont le public disposera une fois livré à lui-même. On y apprend notamment que le peintre de genre utilisait du lapis-lazuli (une pierre bleue très coûteuse) pour obtenir une couleur outremer, et de l’ocre naturelle pour le jaune.

Musique classique pour scènes de genre

Avant de pénétrer dans la salle, on enfile des surchaussures afin de ne pas rayer le sol réfléchissant. Il n’y a pas foule en ce dimanche matin, et le livre d’or est bien vide lui aussi. À l’intérieur, les dimensions de la sphère sont modestes, les volumes sont nettement inférieurs à ceux du Palais de Beaulieu pour «Van Gogh Alive» ou à ceux de l’Atelier des Lumières à Paris. Et pourtant, la magie opère sans manque d’ambition. Dès le début de la projection, dans la ville de naissance du peintre, Delft, les effets d’optique fonctionnent. Au fur et à mesure, on a l’impression que le sol bouge, que les murs sont des rideaux ou en aluminium selon les effets recherchés. Berlioz, Schubert, Bach, Monteverdi signent l’accompagnement musical des scènes de la vie quotidienne. Les tableaux se succèdent à un rythme lent sans être ennuyeux, propice à la contemplation.

«La laitière», devenue une figure familière, magnifiée par la musique classique. PIERRE ALBOUY

On ne sait plus où donner de la tête, il y en a jusqu’au plafond, des figures émergent du brouillard, des scènes se devinent au travers d’un vitrail.

Les craquelures des peintures rappellent la légère frustration de ne pas pouvoir découvrir les originaux en trois dimensions, pour se confronter à la matière. Au bout de vingt minutes, la fameuse «Jeune fille à la perle» apparaît, et l’on comprend à regret que l’expérience se termine déjà.

La programmation de la rentrée n’a pas encore été dévoilée, mais elle devrait «sortir de la thématique peinture pour proposer quelque chose de totalement différent», indique seulement Magali Vionnet, cheffe de projet.

L’utilisation du plafond donne plusieurs angles de vue au spectateur. PIERRE ALBOUY

